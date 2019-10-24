В Чернобыле станцию "Дуга-2" с помощью лазеров превратили в арт-объект (видео)

На радиолокационной станции "Дуга-2" устроили лазерное шоу.

В Чернобыле радиолокационную станцию на один вечер превратили в арт-объект.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Один из самых культовых объектов зоны отчуждения на один вечер превратили в арт-объект. На радиолокационной станции "Дуга-2" устроили лазерное шоу. Игру света сопровождала музыка с реальным звукам, записанными в зоне. Произошло все затемно, когда по правилам посетителей здесь уже не должно быть.