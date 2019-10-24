В Чернобыле станцию "Дуга-2" с помощью лазеров превратили в арт-объект (видео)
11:12, 24 октября 2019Новости туризма
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На радиолокационной станции "Дуга-2" устроили лазерное шоу.
В Чернобыле радиолокационную станцию на один вечер превратили в арт-объект.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Один из самых культовых объектов зоны отчуждения на один вечер превратили в арт-объект. На радиолокационной станции "Дуга-2" устроили лазерное шоу. Игру света сопровождала музыка с реальным звукам, записанными в зоне. Произошло все затемно, когда по правилам посетителей здесь уже не должно быть.
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