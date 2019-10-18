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Гуляния на Софийской и Контрактовой площади: расписание и программа новогодних праздников в Киеве

03:03, 18 октября 2019
Новости туризма
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Высота новогодней елки составит более 28 метров / фото Folk Ukraine

Об этом сообщает общественная организация Folk Ukraine в Facebook.

Новый год в Киеве можно праздновать на Софийской площади с 14 декабря по 13 января. Так, праздничные мероприятия состоятся в следующие дни:

  • 14 декабря — открытие рождественской ярмарки
  • 19 декабря — торжественное зажжение елки
  • 31 декабря — встреча Нового года
  • 7 января — праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт

В другие дни будут проходить праздничные концерты на большой сцене.

В этом году тематикой праздника станет сказка о Щелкунчике.

Также организаторы рассказали, что высота новогодней елки составит более 28 метров.

"Ее украсят 800 тематических игрушек и зажгут более чем 4 километра разноцветных гирлянд", - сказано в сообщении.

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Также с 14 декабря до 19 января киевлян и гостей столицы ждут традиционные празднования и современные развлечения на Контрактовой площади:

  • 14 декабря — открытие рождественской ярмарки
  • 19 декабря — зажжение елки
  • 31 декабря — встреча Нового года
  • 7 января — шествие звездочетов и народные гуляния

"На Святого Василия, 14 января, будем щедровать и слушать выступления фольклорных коллективов. А в другие дни на большой сцене пройдут праздничные концерты", - сказано в сообщении.

В этом году тематикой праздника станет опошнянская керамика: уютное зимний городок в этностиле, тематические инсталляции и развлечения.

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Теги: #новый год в Киевепогода в Киеве