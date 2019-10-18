Гуляния на Софийской и Контрактовой площади: расписание и программа новогодних праздников в Киеве
В этом году праздничные мероприятия к Новому году в Киеве пройдут на Софийской и Контрактовой площади.
Об этом сообщает общественная организация Folk Ukraine в Facebook.
Новый год в Киеве можно праздновать на Софийской площади с 14 декабря по 13 января. Так, праздничные мероприятия состоятся в следующие дни:
- 14 декабря — открытие рождественской ярмарки
- 19 декабря — торжественное зажжение елки
- 31 декабря — встреча Нового года
- 7 января — праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт
В другие дни будут проходить праздничные концерты на большой сцене.
В этом году тематикой праздника станет сказка о Щелкунчике.
Также организаторы рассказали, что высота новогодней елки составит более 28 метров.
"Ее украсят 800 тематических игрушек и зажгут более чем 4 километра разноцветных гирлянд", - сказано в сообщении.
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Также с 14 декабря до 19 января киевлян и гостей столицы ждут традиционные празднования и современные развлечения на Контрактовой площади:
- 14 декабря — открытие рождественской ярмарки
- 19 декабря — зажжение елки
- 31 декабря — встреча Нового года
- 7 января — шествие звездочетов и народные гуляния
"На Святого Василия, 14 января, будем щедровать и слушать выступления фольклорных коллективов. А в другие дни на большой сцене пройдут праздничные концерты", - сказано в сообщении.
В этом году тематикой праздника станет опошнянская керамика: уютное зимний городок в этностиле, тематические инсталляции и развлечения.