Одна из старейших в мире турфирм Thomas Cook обанкротилась
Одна из крупнейших туристических фирм мира Thomas Cook прекратила деятельность.
В компании введено внешнее управление, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.
При этом за границами Великобритании остались около 150 тыс. клиентов Thomas Cook, счета которых более не оплачиваются. У них есть, однако, страховка, которая позволит в случае необходимости добраться до дома.
Как сообщили агентству Reuters в Управлении гражданской авиации Великобритании, вернуть домой всех пострадавших от прекращения работы турфирмы людей планируется в течение ближайших двух недель. В Лондоне уже заявили, что речь может идти о крупнейшей операции по эвакуации мирных граждан в истории страны.
Глава Thomas Cook Питер Фанхаузер, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что ему остается только извиниться.
Читайте такжеИсландский лоукостер WOW Air прекращает выполнение всех полетов
В последний год у Thomas Cook, владевшей гостиницами, самолетами и круизными лайнерами по всему миру, возникли финансовые проблемы. Спасти турагентство могла сделка с китайской Fosun, однако договориться о сделке стоимостью £900 млн не удалось, поскольку в последний момент кредиторы потребовали от новых владельцев увеличить сумму на £200 млн. В воскресенье руководство Thomas Cook пыталось добиться компромисса, однако после провала переговоров предпочло объявить о ликвидации, сообщает Би-би-си.
Не получилось у Thomas Cook добиться помощи и у государства. Об отказе спасать турфирму заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Возможными причинами финансового краха Thomas Cook Би-би-си называет возросшую конкуренцию на туристическом рынке в связи с появлением небольших онлайн-операторов и авиакомпаний-лоукостеров.
Компания была основана в 1841 году. Сейчас в компании работает 22 тысячи сотрудников, из них 9 - британцы. Ежегодно фирма обслуживает более 22 миллионов клиентов, 600 тысяч туристов сейчас находятся на отдыхе, в основном это граждане Великобритании, Германии и скандинавских стран.
Ранее УНИАН сообщал, что французская авиакомпания Aigle Azur, которая летала из Парижа в Киев, отменила все рейсы из-за трудного финансового положения и связанные с этим операционных сложностей.