Одна из старейших в мире турфирм Thomas Cook обанкротилась

Властям придется самостоятельно возвращать оказавшихся за рубежом 150 тыс. туристов, что может стать крупнейшей операцией по эвакуации мирных граждан в истории Великобритании.

Одна из крупнейших туристических фирм мира Thomas Cook прекратила деятельность.

В компании введено внешнее управление, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

При этом за границами Великобритании остались около 150 тыс. клиентов Thomas Cook, счета которых более не оплачиваются. У них есть, однако, страховка, которая позволит в случае необходимости добраться до дома.

Как сообщили агентству Reuters в Управлении гражданской авиации Великобритании, вернуть домой всех пострадавших от прекращения работы турфирмы людей планируется в течение ближайших двух недель. В Лондоне уже заявили, что речь может идти о крупнейшей операции по эвакуации мирных граждан в истории страны.

Глава Thomas Cook Питер Фанхаузер, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что ему остается только извиниться.

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В последний год у Thomas Cook, владевшей гостиницами, самолетами и круизными лайнерами по всему миру, возникли финансовые проблемы. Спасти турагентство могла сделка с китайской Fosun, однако договориться о сделке стоимостью £900 млн не удалось, поскольку в последний момент кредиторы потребовали от новых владельцев увеличить сумму на £200 млн. В воскресенье руководство Thomas Cook пыталось добиться компромисса, однако после провала переговоров предпочло объявить о ликвидации, сообщает Би-би-си.

Не получилось у Thomas Cook добиться помощи и у государства. Об отказе спасать турфирму заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Возможными причинами финансового краха Thomas Cook Би-би-си называет возросшую конкуренцию на туристическом рынке в связи с появлением небольших онлайн-операторов и авиакомпаний-лоукостеров.

Компания была основана в 1841 году. Сейчас в компании работает 22 тысячи сотрудников, из них 9 - британцы. Ежегодно фирма обслуживает более 22 миллионов клиентов, 600 тысяч туристов сейчас находятся на отдыхе, в основном это граждане Великобритании, Германии и скандинавских стран.

Ранее УНИАН сообщал, что французская авиакомпания Aigle Azur, которая летала из Парижа в Киев, отменила все рейсы из-за трудного финансового положения и связанные с этим операционных сложностей.