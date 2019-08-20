На Полтавщине стартовала легендарная Сорочинская ярмарка (фоторепортаж)

Действо будет продолжаться до конца недели.

Сегодня в Полтавской области в селе Великие Сорочинцы открылась национальная Сорочинская ярмарка.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году в ярмарке принимают участие более 400 мастеров разных видов народных промыслов из всех областей Украины.

В рамках действа также проходит Всеукраинский фестиваль народного творчества «Ярмаринка».

Как и в прошлые годы в ярмарке принимают участие предприятия-производители, которые представляют отрасли отечественной промышленности. Есть также экспозиции зарубежных производителей.

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Организаторы ярмарки говорят, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить ярмарку в четверг, когда будет находиться с рабочим визитом на Полтавщине.

Само действо будет продолжаться до конца недели.

Практически каждый вечер в Сорочинцах будут выступать звезды эстрады. Сегодня - Шоу-группа «Бессарабия» (г. Одесса), завтра - Этно-джаз группа «Хорал Zillya» (г. Харьков).

В пятницу - Эмиль Вилонджа - участник проекта «Голос страны» и группа «Без обмежень», а 24 августа – в День Независимости Украины Вахтанг Кикабидзе. В воскресенье на сцену поднимется группа «Леприконсы» (Республика Беларусь).

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Сорочинскую ярмарку посетило более 100 тысяч человек.