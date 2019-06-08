Вблизи Житомира впервые проходит международный фестиваль клубники

На фестивале учат готовить клубничные вареники и блины.

Вблизи Житомира, в селе Высокая Печь впервые проходит международный фестиваль клубники.

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Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит на территории бывшего военного городка.

Во время фестиваля действуют более 6 локаций, в нем участвуют более 50 мастеров из Украины и из-за рубежа, работают выставки, на которых представлено более 100 разноплановых экспонатов.

Ценители клубники во время фестиваля имеют возможность попробовать разнообразные сорта этой ягоды. Клубнику представили местные домохозяйства и гости из-за рубежа. На фестиваль прибыли участники из Николаевской, Полтавской и Львовской областей, а также из Беларуси и Эстонии.

Посетители фестиваля могут не только бесплатно есть клубнику, но и принять участие в мастер-классах по изготовлению клубничных вареников и выпечке блинов.

Также на фестивале клубники работает выставка изделий мастеров народного творчества, проходит концерт, для детей проводятся разнообразные конкурсы и другие развлечения. Кроме того, во время фестиваля проходит детский футбольный турнир.

По словам организаторов фестиваля клубники, он не является коммерческим проектом и проводится с целью стать традиционным - так называемой “ежегодной летней изюминкой Житомирской области”, поскольку село Высокая Печь издавна славится как клубничный край. В этом селе и в ближайших селах очень развито выращивание этой ягоды. Также организаторы позаботились о подвозе всех желающих из Житомира к месту фестиваля.

Продлится мероприятие до вечера.