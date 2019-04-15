Пожар в Нотр-Дам де Пари: каким был легендарный Собор Парижской Богоматери до трагедии (фоторепортаж)
В Париже под вечер 15 апреля 2019 года загорелся один из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известный как Собор Парижской Богоматери.
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В ходе масштабного пожара, который принялись тушить не сразу, обрушился один из шпилей Нотр-Дама.
УНИАН.Туризм вспоминает, каким этот шедевр мировой архитектуры был до пожара апреля 2019 года.
Готический католический собор, основанный в 1162 году, считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира.
По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.
А вот так выглядит Собор Парижской Богоматери в момент пожара.