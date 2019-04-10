В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки кори

Эпидемия кори там началась еще осенью 2018 года, с тех пор было зарегистрировано 285 подтвержденных случаев заболевания.

Совет Нью-Йорка объявил в отдельных районах города чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за вспышки кори.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, городская администрация потребует от невакцинированных лиц, проживающих в определенных зонах в районе Вильямсбург, Бруклин, вакцинироваться от кори.

Кроме того, де Блазио добавил, что нарушителей этого распоряжения ожидают штрафы. Отмечается, что большинство случаев заболевания корью сконцентрировано в ультраортодоксальных хасидских районах города - Вильямсбурге и Боро-парке.

Чрезвычайное положение продлится как минимум до 17 апреля, когда совет здравоохранения Нью-Йорка соберется на свое следующее заседание.

По данным The New York Times, эпидемия кори в городе началась еще осенью 2018 года. С тех пор было зарегистрировано 285 подтвержденных случаев заболевания, из них 21 человек был госпитализирован, пятеро из которых находились в реанимации.