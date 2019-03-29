Лувр стал самым популярным музеем мира благодаря Бейонсе - СМИ

В музее проходили съемки музыкального клипа певицы Бейонсе и Jay-Z.

Первое место в рейтинге самых посещаемых музеев мира занял парижский Лувр. Как отмечается, в 2018 году музей принял более десяти миллионов посетителей, его популярность увеличилась на 26%.

Об этом сообщает The Art Newspaper. Уточняется, что причиной этого стали съемки в музее музыкального клипа певицы Бейонсе и Jay-Z.

В пятерку вошли такие музеи, как Национальный музей Китая в Пекине, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, музеи Ватикана и Современная галерея Тейт в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, недавние демонстрации "желтых жилетов" заставили Лувр закрыться только на один день, в субботу, 8 декабря.