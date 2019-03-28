В заповеднике ОАЭ открылся кемпинг с трейлерами (фото)

В национальном парке Объединенных Арабских Эмиратов запустили трейлерный курорт.

На территории национального парка в горном районе ОАЭ - Хатта - открылся новый кемпинг, в котором гости могут арендовать хорошо оборудованный трейлер для всей семьи.

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В каждом трейлере подготовлен роскошный интерьер с использованием дерева и кожи. Все трейлеры оснащены телевизорами и Wi-Fi, чтобы гости не ощущали сильную отдаленность от городских удобств, передает whatson.ae.

Гости могут припарковать свои автомобили прямо рядом со своим трейлером и отправиться на изучение парка. В непосредственной близости установлены площадки для барбекю. Гости могут также перекусить едой из фудтраков, которые можно найти в развлекательном центре Hatta Wadi Hub, находящемся неподалеку.

Стоимость аренды трейлера начинается от 950 дирхамов ($258) за ночь. В нем может разместиться семья из четырех человек.