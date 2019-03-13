Из Парижа в Гуляйполе: стали известны детали возвращения праха Нестора Махно в Украину (видео)

Получить разрешение во Франции на эксгумацию и перенос праха погребенных крайне непросто.

Прах известного украинского анархиста и руководителя крестьянского повстанческого движения 1918-1921 годов Нестора Махно хотят перенести из Франции на Родину запорожские чиновники, которые уже получили согласие ближайшего родственника, который живет в Гуляйполе. Мужчина сейчас собирает необходимые документы, к переговорам подключились и отечественные дипломаты.

Читайте такжеВ Киеве задержали посылки для Нестора Махно, Тома Сойера и Джека Воробья

Об этом говорится в сюжете ТСН. Двоюродный внук Нестора Махно Юрий Гром хочет вернуть останки известного предка на Родину, но во Франции требуют документы, которые подтверждают их родственные связи. "Дед мой родился в 1867 году. Где-то есть эти записи, метрика. Им надо доказать, что мой дед и Нестор - это родные братья", - говорит он.

100 лет назад Нестор Махно создал Революционную повстанческую армию, которая собрала 80 тысяч бойцов. Махновцы на легких тачанках наводили настоящий ужас на регулярные части Белой и Красной армий. А сам он был очень популярен среди простого люда.

"Его талант полководца, военного - оценивали со всех сторон. И Петлюра, и Деникин, и Врангель, и красные, в частности! Красные пользовались им, потому что понимали – сила их в бедняках, и сила Махно в бедняках", - отмечает краевед Любовь Геньба.

Хоть фигура Махно - противоречивая, в Гуляйполе память о нем чтят. С гордостью показывают исторические здания, где базировались анархисты. В одной сейчас заседают депутаты райсовета.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД уже сделал соответствующий запрос во Францию. Как оказалось, процедура перезахоронения очень непростая. Разрешение на эксгумацию и перенос праха погребенных на территории Парижа предоставляет префект города по обращению ближайшего прямого родственника. Кроме того, кладбище Пер-Лашез является парижским некрополем со статусом исторического памятника, соответственно, вопрос переноса праха Нестора Махно должен быть проработан дополнительно.

Как выяснилось, против перезахоронения Махно выступают французские анархисты. В свое время они выкупили место на кладбище, ухаживают за захоронением. По информации чиновников, именно переговоры с международным анархическим движением могут оказаться самыми сложными.