Палатки в центре города и проблемы с транспортом: чем может "удивить" туристов Евровидение в Тель-Авиве

Израиль очень серьезно готовится к проведению в Тель-Авиве международного песенного конкурса «Евровидение-2019», но далеко не все «сюрпризы» окажутся приятными для гостей из других стран мира.

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Исследование, проведенное интерактивным ресурсом «HotelsCombined», показывает, что цены на проживание в гостиницах Тель-Авива в дни проведения конкурса выросли просто непомерно. Это может привести к тому, что многие туристы предпочтут остановиться в гостиницах других израильских городов или и вовсе откажутся от поездки на «Евровидение».

«Globes» предупреждает, что туристу, который хочет жить именно в Тель-Авиве, нужно быть готовым к тому, что на размещение придется потратить тысячи шекелей. Например, за уикенд в «Tel Aviv Sheraton Hotel» придется заплатить 4400 шекелей ( около 1200 долларов по актуальному курсу), по сравнению с 2400 шекелей за аналогичные две ночи в обычные выходные под конец мая).

Количество бутик-отелей в Тель-Авиве на восточном побережье Израиля растет с каждым годом. И цены на проживание в них зачастую запредельные, пишет Delfi.

Исправить ситуацию может открывающийся в апреле хостел Spot, и есть все основания полагать, что путешественники значительно сэкономят на ночлеге. Эксперты отмечают, что это первый бюджетный объект размещения в стране.

Зрителям Евровидения также предложат пожить в палатках в крупнейшем израильском парке. Напомним, конкурс пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве.

Местные власти незамедлительно предложили альтернативные варианты размещения. В качестве места для ночлега многочисленного отряда зрителей-путешественников выступит специально оборудованный кемпинг в Парке Яркон, который является одной из крупнейших городских зеленых зон страны. Он способен принять порядка 2 000 человек одновременно. По словам представителя муниципалитета Тель-Авива Марго Стельмана, это самый большой парк в городе. Он расположен в нескольких минутах ходьбы от комплекса Expo Tel Aviv, где и пройдет Евровидение.

Это первый случай в истории, когда власти создают подобную кемпинг-деревню для музыкального фестиваля.

Муниципалитет Тель-Авива озабочен проблемой проезда в общественном транспорте, которой может сопровождаться наплыв туристов во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает Jewish News.

Проблему может вызвать тот факт, что в израильских автобусах нельзя платить наличными - в рамках проекта министерства транспорта с декабря прошлого года в транспорте действует только безналичный расчет. Жители Тель-Авива пользуются специальными платежными карточками, которые можно пополнить через специальное приложение, как быть с 40 тысячами приезжих, городские власти пока не решили.

Ранее израильское агентство Leaan, занимающееся продажей билетов, объявило стоимость билетов на песенный конкурс Евровидение-2019. Сообщается, что цены на сидячие места будут от 35 до 150 евро. Места в фан-зоне обойдутся зрителям в 120 евро. Места премиум-класса – 2999 евро. Также у зрителей есть возможность попасть на репетиции "Евровидения-2019". Разовое посещение репетиции будет стоить 15 евро.

Как сообщал УНИАН, 64‑й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно.