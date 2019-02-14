Теперь сделать селфи на фоне Дубая можно не выходя из аэропорта

В аэропорту Дубая появился виртуальный город для транзитных пассажиров.

В Дубайском международном аэропорту появился виртуальный Дубай, по которому приглашают прогуляться транзитных пассажиров.

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Благодаря 3D-графике пассажиры, которые не могут покинуть транзитную зону, будут иметь возможность на несколько часов погрузиться в жизнь и атмосферу эмирата: например, сделать селфи на смотровой площадке небоскреба Burj Khalifa, совершить сафари по пустыне или посетить старый город.

Пассажирам даже будет предоставлена возможность отметить в социальных сетях посещение достопримечательностей Дубая, несмотря на то, что оно было всего лишь виртуальным.

Перечень развлечений будет дополняться по всему аэропорту в течение ближайших 46 недель. В частности, отмечается, что виртуальный город появится Зале 3 терминала B, а затем и в других терминалах аэропорта.

Дубайский международный аэропорт официально признан самым загруженным авиаузлом мира: в 2018 году он обслужил 89,1 млн пассажиров. Рейсы из авиатерминала отправляются по более чем 220 направлениям.