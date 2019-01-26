Думал, здесь будет, как в Европе: спасенный турист-немец рассказал о блужданиях в Карпатах (видео)

Мужчина признался, что второй ночи в горах просто не пережил бы.

Почти сутки разыскивали на Закарпатье туриста из Германии. Мирко Барч спустился с Драгобрата и ушел в неизвестном направлении.

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Как говорится в сюжете ТСН, двухдневные приключения 47-летнего мужчины из Германии закончились только сегодня. Невредимого спасатели спускают с горы. Почти неделю иностранный гость катался на Драгобрате, в последний день решил спуститься сам и заблудился. Он говорит, что на гору вдруг упал туман, пошел снег, за несколько метров ничего не было видно. Он вышел к урочищу с рекой в поисках спасения. Дальше шел по берегу, а где и просто по воде, и прошел почти 20 км. "Я решил спускаться по реке – не идти вверх. Но я немец. И думал, что как и в Европе, за поворотом обязательно будет какая-то изба или даже село. А здесь ничего! Местами пришлось идти даже по воде. Несколько раз я падал. И воды было по пояс", - рассказал Мирко.

По дороге немец оставил лыжи, ибо в них идти было уже невозможно, а нести – тяжело. О камни разбил лыжные ботинки. На ночь вырыл себе в снегу яму для сна, но вовремя понял, что замерзает. Спасатели говорят, что Мирко принял единственное правильное решение – идти, не останавливаясь. А вот проблемой в поиске стало то, что мужчина никого не предупредил, где собирается кататься. "Мы по веб-камерам только увидели, на каком подъемнике он поднялся. Только так мы определили, куда он ушел", - рассказал начальник горной поисково-спасательной части в Закарпатской области Александр Гуляк.

За несколько часов спасатели нашли лыжи Мирко, но больше не было никаких следов – их мгновенно засыпал снег. Ища, люди рисковали собственной жизнью – чуть сами не попали под две лавины. Перед ними были десятки направлений поиска, однако интуиция подсказала, что немец пойдет рекой вниз. "Если бы мы силы разбросали во всех направлениях, человека здесь не было бы", - признает Гуляк. Только на следующий день под вечер спасатели нашли туриста. "Идя, мы бросали петарды. Он услышал взрывы. Говорит, это было стимулом для него собрать последние силы. Он кричал "помогите!". Мы видим: человек весь такой снежный, мокрый, дрожит", - рассказал руководитель Раховского горного поисково-спасательного отделения Дмитрий Боклажук.

Спасатели отвели Мирко в хижину лесника и напоили горячим чаем. Там решили, чтобы снова не сорвать случайно лавину, заночевать в горах. Сейчас иностранец признает – еще одной ночи в зимних Карпатах не пережил бы. Свои ошибки признает и советует экстремалам: "Никогда-никогда не идите в горы сами! Особенно, если вы на незнакомой территории", - говорит немец.