Лоукостер Wizz Air существенно увеличил оплату за малый регистрируемый багаж

До недавнего времени малый регистрируемый багаж у Wizz Air стоил от 7 до 12 евро, а теперь Wizz Air увеличил цену до 9 – 27 евро.

Венгерский лоукостер Wizz Air увеличил цену на оплату услуги приоритетной посадки и существенно поднял цену на регистрируемый багаж.

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Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.

Стоимость WIZZ Priority (приоритетной посадки) претерпела незначительных изменений – ранее цена составляла от 5 до 15 евро, а сейчас составляет от 5 до 17 евро.

А вот за новый тип регистрированного багажа до 10 кг теперь придется платить значительно больше. До недавнего времени малый регистрируемый багаж у Wizz Air стоил от 7 до 12 евро, а теперь Wizz Air увеличил цену до 9 – 27 евро. Цена зависит от направления и даты путешествия.

Соответственно, за регистрируемый багаж у Wizz Air придется платить минимум на 2 евро больше, а в некоторых случаях разница может достигать и 15 евро. Изменения уже вступили в силу.

Напомним, что 9 января лоукост Ryanair тоже поднял оплату за приоритетную посадку и малый регистрируемый багаж, но изменения не такие существенные и максимальное подорожание составило 4 евро.