В Харькове начался Вертеп-фест-2019 (фоторепортаж, видео)

В этом году в рамках фестиваля впервые пройдут этновечерницы.

III Всеукраинский фестиваль вертепов «Вертеп-фест - 2019» проходит в Харькове 12 и 13 января.

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«Сегодня шесть стран мира присоединились к нам, чтобы вместе спеть известную украинскую колядку «Новая радость стала», - рассказала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. - Почти 1500 участников, 100 коллективов из всех регионов Украины на более чем 60 локациях подарят харьковчанам хорошие песни, вдохновят традициями и порадуют хорошими пожеланиями на 2019 год».

В этом году в рамках фестиваля впервые пройдут этновечерницы, которые дают возможность коллективам из разных регионов обмениваться традициями. На них также приглашены представители этнических сообществ Харькова. Кроме того, впервые для фестиваля было разработано электронное приложение - путеводитель по локациям мероприятия, передает 057.ua.

12 января в рамках Вертеп-фестиваля состоялось выступление коллективов фестиваля «Святовид» у ХНАТОБа им. Н. Лысенко. В 13:30 по улице Сумская прошел Парад вертепов. Участники фестиваля и все желающие харьковчане прошли шествием от площади Конституции до площади Свободы.

После этого на главной площади Харькова состоялась Всеукраинская акция по одновременному исполнению колядки «Новая радость стала». К ней в этом году присоединились более 30 городов и сел Украины. В то же время «Новая радость» зазвучала в городах Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландах, Франции и Польши.

«Это исторический момент, потому что впервые Харьков, именно восточная Украина, объединила украинцев всего мира единым пением», - отметила организатор акции «Новая радость стала» Ирина Голубева.

13 январяв рамках фестиваля состоятся выступления вертепных коллективов на центральной сцене парка им. Горького, на арт-заводе «Механика», а также на локациях по городу Харьков. Также участники действа посетят больницы, военный госпиталь, детские дома и другие социальные учреждения.