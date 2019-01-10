В Киеве хотят ввести налог для туристов

Как сообщают в городской администрации Киева, в 2018 году туристы принесли городу 35 млн грн.

Столичные власти намерены ввести специальный налог для туристов. Депутаты хотят, чтобы с иностранцев собирали плату в 208 грн за сутки в столице.

О таких нововведениях узнали журналисты "Сниданка с 1+1", пишет ТСН.

В официальном письме КГГА журналистам сообщили: "Согласно новой редакции Налогового кодекса Украины налог будут платить не только гости отелей, но и хостелов, апартаментов, квартир и других заведений размещения".

По словам управляющей хостелом Елены Моцной, новый налог ударит по хостелам. Сейчас койко-место стоит 220 грн. на сутки, а налог будет составлять 208 грн.

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Как сообщают в администрации Киева, в 2018 году туристы принесли городу 35 млн грн. Но с 2019 года за проживание нужно будет платить дополнительные деньги. Более того, цена не меняется в зависимости от количества звезд на отеле.

Стоит отметить, что налоговый сбор для туристов – это стандартная практика многих стран мира. Такие налоги есть во всех туристических центрах.

"В лидерах по налогообложению туристов – Рим, Брюссель, Амстердам, Дубаи и Сингапур. В Украине же до конца 2018 года ставка была всего 1% от общей стоимости проживания. Это фактически не влияло на стоимость ночлега. Теперь же, с новым налогом будет платить и каждый турист и каждый сутки", - рассказали в сюжете.

Владельцы хостелов будут протестовать против этого нововведения.

"Но пока столичная власть не снизит ставку – платить придется всем. Иностранцы – 208 гривен за сутки, украинцы – в десять раз меньше", - добавили журналисты.

Ранее УНИАН сообщал, что Япония с 7 января ввела новый налог в размере 1000 иен ($9,20) для тех, кто покидает страну самолетом или кораблем. Уточняется, что новый налог будет распространяться как на граждан Японии, так и иностранцев, которые покидают страну.