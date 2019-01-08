Во Львове прошло традиционное массовое шествие звездочетов (фоторепортаж, видео)
20:25, 08 января 2019Новости туризма
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Шествие звездочетов прошлось по центру города: дети и взрослые со звездами в руках.
Туристы говорят, что получают удовольствие от шествия \ УНИАН
С символами вертепа - большими и малыми звездами в руках на улицы вышли взрослые и дети. Вместе колядовали и уже в который раз удивляли туристов одной из древнейших традиций западной Украины.
Рождественские звезды украшают так, чтобы они выглядели ярче.
В этом году над шествием возвышается берегиня-звезда, с трезубцем посредине. Изготавливают мастера и современные звезды.
Туристы говорят, что получают удовольствие от шествия.
Во Львове состоялось традиционное массовое шествие звездочетов
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