Во Львове прошло традиционное массовое шествие звездочетов (фоторепортаж, видео)

Шествие звездочетов прошлось по центру города: дети и взрослые со звездами в руках.

С символами вертепа - большими и малыми звездами в руках на улицы вышли взрослые и дети. Вместе колядовали и уже в который раз удивляли туристов одной из древнейших традиций западной Украины.

Рождественские звезды украшают так, чтобы они выглядели ярче.

В этом году над шествием возвышается берегиня-звезда, с трезубцем посредине. Изготавливают мастера и современные звезды.

Туристы говорят, что получают удовольствие от шествия.