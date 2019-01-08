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Во Львове прошло традиционное массовое шествие звездочетов (фоторепортаж, видео)

20:25, 08 января 2019
Новости туризма
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Туристы говорят, что получают удовольствие от шествия \ УНИАН

С символами вертепа - большими и малыми звездами в руках на улицы вышли взрослые и дети. Вместе колядовали и уже в который раз удивляли туристов одной из древнейших традиций западной Украины.

Рождественские звезды украшают так, чтобы они выглядели ярче.

В этом году над шествием возвышается берегиня-звезда, с трезубцем посредине. Изготавливают мастера и современные звезды.

Туристы говорят, что получают удовольствие от шествия.

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Теги: #Львов