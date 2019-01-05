Из-за сильного снегопада в аэропорту Мюнхена отменили 120 рейсов

Работает только одна взлетно-посадочная полоса.

В субботу, 5 января, в аэропорту Мюнхена отменили минимум 120 рейсов из-за сильного снегопада, который начался ночью.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно информации, около 70 рейсов задерживаются на час и более, а еще 70 - менее чем на час. Пресс-секретарь аэропорта предположила, что количество отмененных рейсов до конца дня возрастет. Мюнхенский аэропорт - второй по пассажиропотоку в Германии. На 5 января в нем было запланировано 850 рейсов.

Рейсы задерживают и отменяют, так как погодные условия не позволяют безопасно летать. Кроме того, самолеты необходимо очищать от льда и снега, уточнила пресс-секретарь. Работает только одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта из-за необходимости постоянно убирать снег на другой.

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На автодорогах Баварии, прежде всего на юге, в результате снегопада образуются многочисленные пробки. Произошло несколько автомобильных аварий. Железная дорога в Нижней Баварии, пролегающая через Баварский лес, временно прекратила работу из-за того, что многие деревьев сломались под давлением снега и заблокировали пути. Очистить железнодорожные пути можно будет только после прекращения снегопада, сообщили на железной дороге.

Были отменены рейсы и в отдельных аэропортах соседней Австрии. Некоторые автодороги в горных районах Австрии перекрыли из-за угрозы схода лавин.