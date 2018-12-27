400 пловцов со всего мира переплыли реку Влтава в Праге (фото, видео)
11:53, 27 декабря 2018Новости туризма
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Участники заплыва могли преодолеть одну из трех дистанций.
В Праге четыре сотни человек из разных стран мира нырнули в холодные воды реки Влтава.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Некоторые вместо шапочек для плавания надели красные колпаки Санта-Клауса. Участники заплыва могли преодолеть одну из трех дистанций, самая длинная из которых - 700 метров.
В этом году температура в реке достигала всего 4 градуса по Цельсию.
Возраст самого молодого пловца - 10 лет, а самого старшего - 88 лет.
Заплыв смельчаки посвятили чеху Альфреду Никодему, который еще в 1923 году искупался в зимней Влтаве.
Рождественский заплыв: 400 пловцов со всего мира переплыли реку Влтава в Праге
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