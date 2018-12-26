В Новый год в Одессу и обратно не будет ходить часть поездов

В Одессу не будут ездить некоторые рейсы из Киева и Львова.

На эти новогодние праздники часть ежегодных поездов в Одессу и из города не будут ходить.

Об этом сообщает местное издание "В городе Одесса".

В направлении Одессы отменяются рейсы поездов: № 763 "Интерсити +" Киев – Одесса 31 декабря, № 105 Киев – Одесса (через Винницу) 31 декабря и 6 января, № 148 Киев – Одесса (через Черкассы) 1 января, № 145 Киев – Измаил 31 декабря и № 12 Львов – Одесса также 31 декабря.

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В обратном направлении: № 146 Измаил – Киев 1 января, №764 "Интерсити +" Одесса – Киев 31 декабря, № 106 Одесса – Киев (через Винницу) 31 декабря и 6 января, № 12 Одесса – Львов 31 декабря.

Кроме того, пострадают и пригородные направления: отменены рейсы электропоезда Одесса – Белгород-Днестровский в 17:43 31 декабря и в 08:35 1 января.

В обратном направлении – из Белгорода-Днестровского в Одессу 1 января будут отменены рейсы с отправлением в 07:40 и 16:09.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила еще 16 дополнительных поездов на зимние праздники.