Километры локаций и интерактивная елка: организаторы рассказали, как изменится Киев на новогодние праздники

Ровно через 2 недели на Софийской площади зажгут главную елку страны.

Елка с интерактивным экраном, святой Николай на лодке и более тысячи метров крытых террас для удобства посетителей. Такие сюрпризы к Рождеству и Новому году готовят в столице, поэтому елку украсят яркими фонарями белого арктического цвета и в течение праздников она будет меняться.

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Ровно через 2 недели – на Николая – на Софийской площади зажгут главную елку страны, говорится в сюжете "Сниданка с 1+1", передает ТСН. В этом году она будет собрана из живых и искусственных ветвей, будет излучать полярное сияние и впервые будет интерактивной.

"На ней будет интерактивный экран, на котором будут поздравления на всех языках, на нем можно будет записать интервью и поздравить всех людей на площади. Высота ее точно могу сказать, что будет 27 метров. Она будет в холодных цветах. И будет на контрасте очень ее видно", - рассказывают организаторы.

Работа кипит и на киевском Подоле. На Контрактовой площади тоже заметны предпраздничные перевоплощения. Здесь, как и на Софийской площади будет елка и рождественская ярмарка. Возле елок впервые обустроят крытые террасы, чтобы спасать посетителей от снега или дождя.

Открытие праздничных площадок в Киеве начнется 15 декабря с появления святого Николая. Он феерично приплывет по Днепру на лодке.

"Святой Николай приезжает на пограничном корабле на Почтовую площадь. Мы его встречаем. Дальше он идет парадом и, внимание, 15 декабря в 16 часов он ступает ногами на пешеходную зону и в этот момент включается вся иллюминация. И этот парад пройдет до самой елки Подольского района", - подчеркивают организаторы.

Святой Николай поселится в своей резиденции на Подоле. Там в течение всех праздников с ним смогут пообщаться все желающие. Также установят 90-метровую горку, карусели и детские поезда.

Увеличится и ассортимент рождественских палаток. В частности, мясных блюд и напитков. Минимальная цена на традиционный новогодний алкогольный напиток – глинтвейн – будет достигать 55 гривен.

В целом в столице обустроят более 10 километров праздничных локаций. Будет 34 концерты. И развлекать гостей 5 тысяч артистов. Гуляния в Киеве продлятся до 20 января.