Римские каникулы и солнечные селфи в Израиле: где и как украинские звезды проводят зимний отпуск (фото)

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили переждать похолодание неподалеку ‒ в Европе.

Не успели ударить первые морозы, как украинские звезды уже разъехался по курортам. Первой в отпуск отправилась Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым.

Оставив детей на попечение бабушки и дедушки, пара провела несколько романтических дней в самом сердце Америки ‒ Нью-Йорке, отмечает Clutch.

Прогулки по Центральному парку, невероятной красоты небоскребы и лучшие места для шоппинга зарядили телеведущую энергией и силами для дальнейшей работы. Единственная достопримечательность, которая так и осталась без внимания ‒ Рокфеллер-центр и знаменитая рождественская елка. Но ведь это не последняя Машина поездка, верно?

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили переждать похолодание неподалеку ‒ в Европе. Для отдыха они выбрали итальянскую столицу. Словно герои «Римских каникул», телеведущие сделали бесконечное количество очаровательных селфи на фоне Колизея, отметились у самого крупного фонтана Треви, а также посетили культовое место - резиденцию Папы Римского Ватикан.

Бессменная ведущая ТСН Лидия Таран предпочла отдыхать от съемочных будней в демократичной Праге.

Большую часть времени звезда просто гуляла по городу. Внимательные поклонники могли заметить ее в центре чешской столицы без макияжа.

Как всегда отличился Николай Тищенко. Ресторатор побывал в гостях у друзей в Израиле. Новость о своей поездке кулинар сопроводил солнечными фотографиями, на которых обнимается с котиками.

Остальные знаменитости пока только планируют путешествие, ведь большинство из них были заняты подготовкой к M1 Musiс Awards 2018. Напомним, что главная музыкальная премия страны прошла 1 декабря. В числе лучших исполнителей этого года оказались Kazka, MONATIK, Настя Каменских, группа Mozgi. Также заслуженную порцию хайпа получила коллаборация Потапа и Олега Винника.