Навстречу супружеской жизни: в Таиланде состоялся забег невест (фоторепортаж)

Девушки соревнуются за денежный приз.

Традиционный забег невест состоялся в субботу, 24 ноября, в столице Таиланда Бангкоке.

Для участия в соревнованиях девушки должны быть одеты в свадебные платья, преодолевают дистанцию они в кроссовках, а в течение забега невест подбадривают их будущие мужчины, пишет ТСН.uа.

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В этом году в соревнованиях принимали участие около 600 невест, которые должны были как можно быстрее пробежать дистанцию, чтобы получить главный приз - 1 млн бат (около 29 тыс. долларов).

Напомним, правительство Таиланда приняло решение освободить туристов ряда стран от 1 декабря до 31 января 2019 года от уплаты визового сбора после прибытия. В Кабмине рассказали, что решили отменить плату в размере 2000 бат ($ 60) для иностранцев из 21 страны, которые прибывают в Таиланд на 15 дней. Среди этих стран есть и Украина.