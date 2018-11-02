СМИ опубликовали рейтинг любимых фильмов туристов

Больше всего путешественников вдохновляют фильмы, сосредоточенные на духовных поисках своего "Я".

Сайт Skyskanner опубликовал рейтинг, в который вошли картины о путешествиях на основе отзывов туристов.

Читайте такжеСтало известно, какие страны больше всех зарабатывают на туризме

Больше всего путешественников вдохновляют фильмы, сосредоточенные на духовных поисках своего "Я", пишет "Сегодня".

Первое место занял фильм "Невероятная жизнь Уолтера Митти" с Беном Стиллером в главной роли. Картина об иллюстраторе журнала Life, который отправляется в долгое путешествие ради одной фотографии. Съемки картины проходили в Исландии, Гималаях и Гренландии.

Второе место досталось картине "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс. Сюжет рассказывает о женщине, которая после развода с мужем отправляется в путешествие, чтобы восстановить душевное равновесие. Героиня фильма успевает проехать Неаполь, Патауди и Бали.

А на третьем месте оказалась картина Вуди Аллена "Полночь в Париже". Это история о начинающем писателе, который перемещается во времени и оказывается в Париже 20-ых годов. Он знакомится со многими своими кумирами: Хемингуэем, Фицджеральдом, Пикассо и Гертрудой Стайн.

В десятку любимых фильмов туристов также вошли: "Пляж", "Римские каникулы", "Письма к Джульетте", "Трудности перевода", "В диких условиях", "Под солнцем Тосканы", "Дикая".