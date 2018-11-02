Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса

Петр Порошенко заявил, что Украина расширяет возможности для путешествий украинцев по конкурентным ценам.

Из украинских аэропортов стартовали 22 новых авиарейса.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

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"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу. Теперь мы расширяем возможности для путешествий украинцев по конкурентным ценам. Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, крупнейший европейский лоукостер Ryanair 28 октября начал выполнять перелеты из киевского аэропорта "Борисполь" в шесть европейских городов - Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.