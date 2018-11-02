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Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса

09:28, 02 ноября 2018
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

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"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу. Теперь мы расширяем возможности для путешествий украинцев по конкурентным ценам. Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, крупнейший европейский лоукостер Ryanair 28 октября начал выполнять перелеты из киевского аэропорта "Борисполь" в шесть европейских городов - Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.

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Теги: #Украина#авиарейс