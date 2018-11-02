Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса
09:28, 02 ноября 2018Новости туризма
68 0
Петр Порошенко заявил, что Украина расширяет возможности для путешествий украинцев по конкурентным ценам.
Иллюстрация / REUTERS
Из украинских аэропортов стартовали 22 новых авиарейса.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Читайте такжеС сегодняшнего дня украинцы могут без виз путешествовать в Катар
"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу. Теперь мы расширяем возможности для путешествий украинцев по конкурентным ценам. Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - написал президент.
Как сообщал УНИАН, крупнейший европейский лоукостер Ryanair 28 октября начал выполнять перелеты из киевского аэропорта "Борисполь" в шесть европейских городов - Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter