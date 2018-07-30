В Карпатах установили рекорд на самый длинный гуцульский фестиваль (фоторепортаж)

Праздничные мероприятия длились целых девять дней, в каждый из которых менялась программа и локации.

В Яремче прошел XXV Международный гуцульский фестиваль, на который приехали гуцулы не только с Западной Украины, но и Румынии, Польши и Литвы. Нынешний фестиваль стал рекордным для Украины по количеству фестивальных дней.

Праздничные мероприятия длились целых девять дней, в каждый из которых менялась программа и локации.

Читайте такжеНа гуцульском фестивале на Яремчанщине установили сразу несколько национальных рекордов (фоторепортаж)

Координатор Международного гуцульского фестиваля Иван Гаврон отметил, что нынешний фестиваль был самым масштабным и несмотря на дождливую погоду все запланированное удалось воплотить.

«Восстановление традиций и культуры очень важно для украинцев на данном этапе становления. Мы – великая держава и мы должны для кого делать такой качественный этнопродукт. Все этнофестивале делают грандиозное дело – они объединяют нас как нацию, как народ. И мы должны работать над этим, показывать как уважаем традиции разных регионов Украины. Приезжайте к нам, мы никого не оставим голодным, мы никого не оставим без песни, веселья и развлечений», - отмечает организатор.

На фестивале было не только весело, но и вкусно, ведь угощения были на каждом шагу. Завершился XXV Международный гуцульский фестиваль гала-концертом от победителей песенного фестиваля.