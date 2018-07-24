В Грузии сообщили, что спустили с гор тело погибшего украинского туриста
13:51, 24 июля 2018Новости туризма
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Жена погибшего отправляется в Грузию для опознания тела.
С гор в Грузии спустили тело погибшего туриста из Украины / фото УНИАН
В горах Грузии закончилась операция по спуску тела погибшего на горе Тетнульди украинского туриста.
По словам жены туриста Евгения Александрова, ей сообщили, что обнаружили тело ее мужа, она уезжает в Кутаиси для опознания, передает ТСН.
Как сообщал УНИАН, 19 июля в горах Грузии нашли двух потерявшихся украинцев, но до них не могли добраться из-за сложного рельефа местности и погодных условий.
В горы граждане Украины отправились вместе с группой альпинистов из восьми человек.
Одного из туристов подняли еще 18 июля, но до второго не могли подобраться из-за сложных метеоусловий. Коллега Александрова сообщал после спасения, что на тот момент Евгений был жив.
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