В Грузии сообщили, что спустили с гор тело погибшего украинского туриста

Жена погибшего отправляется в Грузию для опознания тела.

В горах Грузии закончилась операция по спуску тела погибшего на горе Тетнульди украинского туриста.

По словам жены туриста Евгения Александрова, ей сообщили, что обнаружили тело ее мужа, она уезжает в Кутаиси для опознания, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в горах Грузии нашли двух потерявшихся украинцев, но до них не могли добраться из-за сложного рельефа местности и погодных условий.

В горы граждане Украины отправились вместе с группой альпинистов из восьми человек.

Одного из туристов подняли еще 18 июля, но до второго не могли подобраться из-за сложных метеоусловий. Коллега Александрова сообщал после спасения, что на тот момент Евгений был жив.