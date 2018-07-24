В Грузии сообщили, что спустили с гор тело погибшего украинского туриста

13:51, 24 июля 2018
Новости туризма
0 0
С гор в Грузии спустили тело погибшего туриста из Украины / фото УНИАН

По словам жены туриста Евгения Александрова, ей сообщили, что обнаружили тело ее мужа, она уезжает в Кутаиси для опознания, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в горах Грузии нашли двух потерявшихся украинцев, но до них не могли добраться из-за сложного рельефа местности и погодных условий.

В горы граждане Украины отправились вместе с группой альпинистов из восьми человек.

Одного из туристов подняли еще 18 июля, но до второго не могли подобраться из-за сложных метеоусловий. Коллега Александрова сообщал после спасения, что на тот момент Евгений был жив.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Грузия#украинские туристы