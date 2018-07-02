Эксперты назвали главные причины задержки рейсов с украинскими туристами

Эксперты объяснили, с чем связаны скандальные задержки рейсов украинских авиакомпаний.

Главными причинами участившихся в последнее время задержек рейсов украинских авиакомпаний являются проблемы с изношенной техникой перевозчиков на фоне увеличения пассажиропотока в летние месяцы.

Об этом рассказали эксперты в транспортной отрасли, передает «Апостроф».

"Сейчас увеличивается пассажиропоток, соответственно, интенсивность движения возрастает, и любая сбойная ситуация приводит к тому, что задерживаются рейсы", - пояснил эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

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Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава считает, что в основном проблемы с задержкой рейсов вызваны изношенной техникой, которую приобретают украинские компании ради экономии. Такая техника требует высоких вложений за счет более частого обслуживания.

"Очень часто бывает такая история, что выходит из строя воздушное судно из-за мелкой технической проблемы, нужно ждать, пока придет запчасть или проведут какие-то регламентные работы, и вся чартерная цепочка летит коту под хвост", - рассказал эксперт.

Он также отметил, что украинское законодательство не требует резервирования бортов чартерных авиаперевозчков, а расписания составлены таким образом, что самолеты постоянно находятся в рейсах. Поэтому заменить борт в случае поломки зачастую не представляется возможным.