Украинская авиакомпания открыла международный авиарейс из Одессы в Барселону

16:22, 04 июня 2018
Новости туризма
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Из Украины будет летать еще один рейс до Барселоны / фото Alexander Topchiy

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Как сообщается на сайте Международного Аэропорта Одесса, первый самолет отправился в рейс 2 июня. Отныне они будут выполняться еженедельно, по субботам.

Отмечается, что в ближайшее время одесситов также ожидают новые направления от туроператора: Римини (Италия) и Тиват (Черногория).

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

В состав флота YanAir входит два самолета Boeing B737-400, два самолета Boeing B737-300, Airbus A320 и Airbus A321.

Ранее сообщалось, YanAir возобновила рейсы Одесса - Тель-Авив (Израиль).

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Теги: #авиарейс#Барселона