Wizz Air закрывает рейс из Киева в Франкфурт
16:47, 30 апреля 2018Новости туризма
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Одновременно с отменой этого рейса, перевозчик открывает ежедневные рейсы с Жулян в основной аэропорт Франфуркта.
Иллюстрация / REUTERS
Лоукостер Wizz Air с 1 июля отменяет полеты из Киева в аэропорт Франкфурт-Хан (Франкфурт-на-Майне).
Одновременно с отменой этого рейса, перевозчик открывает ежедневные рейсы с Жулян в основной аэропорт Франфуркта, сообщает 24 канал со ссылкой на Avianews.
Он расположен на расстоянии 12 км от города. Аэропорт Франкфурт-Хан – на расстоянии 120 километров.
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Пассажиры, которые уже успели купить билеты на рейсы из Киева в Франкфурт-Хан, смогут вернуть билеты или переоформить вылет из другого аэропорта.
Напомним, недавно Wizz Air открыл три новые маршруты из Киева.
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