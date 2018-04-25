Частота рейсов Одесса-Стамбул и Киев-Стамбул будет увеличена в случае окончательной договоренности между администрациями гражданской авиации Украины и Турции.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines намерена увеличить частоту рейсов на действующих маршрутах Одесса-Стамбул и Киев-Стамбул в случае окончательной договоренности между администрациями гражданской авиации Украины и Турции.

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Об этом сообщил вице-президент Turkish Airlines по продаже в Восточной Европе и Балканском регионе Эмре Меневше на пресс-конференции, посвященной 25-летию присутствия авиакомпании в Украине.

«Мы подаем запрос на увеличение количества рейсов из Одессы и Киева. Если будет достигнуто окончательное согласие между администрациями гражданской авиации, то мы готовы увеличить количество рейсов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на переговорах между Главным управлением гражданской авиации Турции (SHGM) и Госавиаслужбой Украины была достигнута договоренность об увеличении частоты полетов с 14 до 28 в неделю для авиакомпаний каждой стороны. А также стороны согласовали 4 дополнительных маршрута в Турцию (Измир, Даламан, Бодрум, Стамбул) из Украины.

Справка УНИАН. Turkish Airlines - флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке. Турецкие авиалинии совершают рейсы в 120 стран мира, больше, чем любая другая авиакомпания. Главным хабом авиакомпании является аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле.

В Украине авиакомпания работает с 1993 года. На сегодняшний день компания выполняет 61 рейс из Украины в неделю, в том числе - три грузовых.