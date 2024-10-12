Сокотра - одно из тех мест на планете, которое действительно имеет собственную уникальность и не похоже на другие уголки мира.

Йемен - арабская страна на юго-западе Аравийского полуострова, которая находится в состоянии гражданского вооруженного конфликта уже много десятилетий. Поэтому с туристической целью туда приезжают разве что совсем безумные смельчаки, которые в аду чертям рога готовы отпилить.

Однако есть одно место в этом упадническом государстве, где туристы могут находиться в относительной безопасности - это архипелаг Сокотра, расположенный в Индийском океане в 380 км миль от побережья материкового Йемена. Как пишет Express, это уникальное место, где много эндемичных растений и животных - тех, которых вы не увидите больше нигде в мире.

Несмотря на то, что правительства большинства стран призывают своих граждан избегать поездок в Йемен, опытные туроператоры считают остров Сокотра безопасным местом для туристов, поскольку уровень преступности на острове чрезвычайно низкий, а боевые действия здесь не ведутся.

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Фактически остров контролируют войска ОАЭ, что и обеспечивает спокойствие здесь. Однако из-за того, что формально Сокотра остается частью Йемена, туристов здесь совсем немного, что можно считать определенным преимуществом.

Остров Сокотра классифицируется ЮНЕСКО как место всемирного значения из-за его биоразнообразия, где около 40 процентов видов растений не встречаются больше нигде в мире. В частности, визитной карточкой острова является "драконовое дерево" - эндемик Сокотры, который имеет плотную крону вечнозеленых ветвей и ярко-красный сок. Этот сок называют "кровью дракона".

Побережье Сокотры имеет длинные песчаные пляжи, которые омывает вода изумрудного цвета. Они идеальны для пляжного отдыха, особенно учитывая отсутствие толп других туристов.

Удаленность от популярных туристических маршрутов и принадлежность к вечно раздираемому войной Йемену является и преимуществом, и недостатком острова. Здесь мало туристов, но и туристической инфраструктуры тоже. Найти хороший отель - задача со звездочкой. Найти туроператора, который спланирует вам этот отпуск - тем более. Но если вы имеете большой опыт путешествий и готовы поступиться удобствами ради новых впечатлений, вам под силу самостоятельно организовать визит на Сокотру.

Впрочем найти туроператора все же возможно. Просто надо поискать.

Другие интересные туристические направления

Как писал УНИАН, в Германии есть красивый город, который имеет много музеев и похож на Флоренцию, однако без больших толп туристов. Речь идет о Дрездене - третьем по величине городе на востоке Германии после Берлина и Лейпцига, часто его называют "Флоренцией на Эльбе" из-за его красивой архитектуры и расположения на берегу реки.

Также мы рассказывали о греческом острове без толп туристов, который точно стоит посетить. Этот вулканический остров в Эгейском море считается одной из скрытых жемчужин страны.

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