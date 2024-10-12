Остров Сокотра расположен в Индийском океане / коллаж УНИАН, фото wikipedia.org

Йемен - арабская страна на юго-западе Аравийского полуострова, которая находится в состоянии гражданского вооруженного конфликта уже много десятилетий. Поэтому с туристической целью туда приезжают разве что совсем безумные смельчаки, которые в аду чертям рога готовы отпилить.

Однако есть одно место в этом упадническом государстве, где туристы могут находиться в относительной безопасности - это архипелаг Сокотра, расположенный в Индийском океане в 380 км миль от побережья материкового Йемена. Как пишет Express, это уникальное место, где много эндемичных растений и животных - тех, которых вы не увидите больше нигде в мире.

Несмотря на то, что правительства большинства стран призывают своих граждан избегать поездок в Йемен, опытные туроператоры считают остров Сокотра безопасным местом для туристов, поскольку уровень преступности на острове чрезвычайно низкий, а боевые действия здесь не ведутся.

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Фактически остров контролируют войска ОАЭ, что и обеспечивает спокойствие здесь. Однако из-за того, что формально Сокотра остается частью Йемена, туристов здесь совсем немного, что можно считать определенным преимуществом.

Остров Сокотра классифицируется ЮНЕСКО как место всемирного значения из-за его биоразнообразия, где около 40 процентов видов растений не встречаются больше нигде в мире. В частности, визитной карточкой острова является "драконовое дерево" - эндемик Сокотры, который имеет плотную крону вечнозеленых ветвей и ярко-красный сок. Этот сок называют "кровью дракона".

Драконьи деревья / фото wikipedia.org

Побережье Сокотры имеет длинные песчаные пляжи, которые омывает вода изумрудного цвета. Они идеальны для пляжного отдыха, особенно учитывая отсутствие толп других туристов.

Удаленность от популярных туристических маршрутов и принадлежность к вечно раздираемому войной Йемену является и преимуществом, и недостатком острова. Здесь мало туристов, но и туристической инфраструктуры тоже. Найти хороший отель - задача со звездочкой. Найти туроператора, который спланирует вам этот отпуск - тем более. Но если вы имеете большой опыт путешествий и готовы поступиться удобствами ради новых впечатлений, вам под силу самостоятельно организовать визит на Сокотру.

Впрочем найти туроператора все же возможно. Просто надо поискать.

Плажи на Сокотре совершенно пустые / фото wikipedia.org

Другие интересные туристические направления

Как писал УНИАН, в Германии есть красивый город, который имеет много музеев и похож на Флоренцию, однако без больших толп туристов. Речь идет о Дрездене - третьем по величине городе на востоке Германии после Берлина и Лейпцига, часто его называют "Флоренцией на Эльбе" из-за его красивой архитектуры и расположения на берегу реки.

Также мы рассказывали о греческом острове без толп туристов, который точно стоит посетить. Этот вулканический остров в Эгейском море считается одной из скрытых жемчужин страны.

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