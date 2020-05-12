Ослабление карантина в Киеве: топ лучших музеев столицы

ТОП лучших музеев Киева от УНИАН.

С сегодняшнего дня в столице начался первый этап ослабления карантина, введенного правительством в связи с пандемией COVID-19. Музеи Киева – лучший выбор, когда сидеть дома уже надоело, а провести досуг с пользой все же хочется. Только обязательно изучите перед поездкой, открылся ли уже понравившийся вам музей.

Музей истории Киева

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Музей истории Киева станет хорошим стартом для ознакомления всех интересных мест в столице. Экспозиция объединяет 8 филиалов и охватывает различные аспекты истории, литературы, науки, искусства, общественно-политической жизни Киева.

Цена: взрослый билет – 45 гривень. Для льготных категорий посетителей – 30 гривень. Семейный билет для группы посетителей из четырех человек – 100 гривень.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Один из крупнейших мемориальных комплексов в столице, расположен в Печерском районе Киева. Музей охватывает более 10 га и насчитывает более 400 экспонатов на пяти тематических этажах. Над зданием возвышается 102-метровый монумент «Родины-Матери».

Цена зависит от посещаемых локаций. Вход: взрослые – 40 гривень, студенты – 20, за ученическим билетом – 10 гривень. Обзорная экскурсия: 100 гривень со взрослых, 50 – для студентов и учащихся.

Киевский музей восковых фигур

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Музей открыли еще в 2000 году, и с тех пор Киев стал в один ряд с Бангкоком, Амстердамом и Нью-Йорком со своим филиалом знаменитого Музея мадам Тюссо. До этого в Украине опыта работы с воском не было, как и материала, который бы пережил температурные колебания от -40 градусов до +40. В экспозиции – более 63 фигуры государственных деятелей, звезд, исторических персон. Музей состоит из исторического, артистического крыльев, а также знаменитостей.

Цена: вход для взрослых – 75 гривень, 30 - для детей, 50 – для студентов и пенсионеров. Стоимость экскурсии – 60 гривень. Для тех, кто хочет сделать фото восковых фигур, надо доплатить 25 гривень.

Музей исторических драгоценностей Украины

Музей расположен на территории Киево-Печерской лавры, а его коллекцию считают одной из самых богатых среди стран Восточной Европы. Посетители смогут посмотреть на работы скифских мастеров, Киевской Руси, ювелирные украшения эпохи Великого переселения народов. Всего в фонде – более 56 тысяч экспонатов.

Цена: взрослый – 30 гривень, льготный – 20 гривень, билет для осмотра экспозиции одного этажа - 10 гривень, семейный билет – 60.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Коллекции сделаны с акцентом на зарубежное искусство и искусство Дальнего Востока. Стены украшают полотна французских художников, а полки – украшения, изготовленные мастерами древнего мира. Здесь можно полюбоваться антикварной мебелью, живописью, скульптурой и предметами декоративно-прикладного искусства.

Цена: обе экспозиции – 90 гривень (для студентов – 50, школьников – 40), одна постоянная экспозиция – 60 гривень (для студентов – 35, школьников – 25).

Музей Одной Улицы

Уникальное собрание, полностью посвященное жителям, истории, становлению и развитию одной из самых киевских улиц, сердцу и душе города – Андреевскому спуску. Фотографии, документы, открытки, предметы старины, мебель, одежда, факты, байки, истории и легенды. Экспозиция разделена на две части – мир женщины и мир мужчины.

Цена: вход – 50 гривень, экскурсия – 100 гривень (на английском – 200 гривень).

Музей популярной науки и техники «Экспериментаниум»

Музей, в котором вы буквально помацаєте науку руками. Более 300 интерактивных экспонатов позволят «с головой окунуться» мир физики, механики, оптики, акустики и тому подобное. А головоломки, лекции и разнообразные шоу делают это место идеальным для посещения с детьми.

Цена: взрослые – 200 гривень, студенты – 185 гривень, детям до 3-х лет вход бесплатный. Семейные тарифы – в пределах 600 гривень.

Музей под открытым небом «Пирогово»

Пирогов является самым отдаленным от столицы киевским музеем и самым привлекательным местом в условиях изоляции и социального дистанцирования.

Посетители могут пройтись целым селом с 275 экспонатов народного зодчества XVI-XX веков, в частности – церкви, мельницы и пасеки. Кроме того, вниманию гостям предлагают 70 тысяч предметов быта, одежды и посуды. Прогулки живописным древним поселением никого не оставят равнодушным.

Цена: вход – 50 гривень (взрослые), 30 гривень (студенты, школьники от 10 лет и пенсионеры), 15 гривень (школьники до 10 лет).

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