Дубай - это не обязательно отдых за все деньги мира, показная роскошь или тусовка для избранных.

Дубай - один из самых обожаемых туристами эмиратов ОАЭ. Он разрушает стереотипы, делает невозможное возможным и имеет чем удивить даже самого привередливого туриста.

Подробнее об отдыхе в Дубае рассказывает руководитель направления ОАЭ Join UP! Анастасия Ляхоцкая.

Путешествие в современных реалиях - это путешествие, начинающееся с безопасности. Местные власти обо всем позаботились: разрешение на работу получили только те гостиницы, торговые центры, архитектурные достопримечательности и рестораны, которые прошли программу сертификации согласно с требованиями и стандартами безопасности. Собственно, за соблюдение одних из самых строгих превентивных мер, Всемирный совет по туризму и путешествиям признал Дубай безопасным направлением для туризма.

Теперь о стереотипах. Дубай - это не обязательно отдых за все деньги мира, показная роскошь или тусовка для избранных. Город, как лампа Аладдина, исполнит любое из ваших желаний и охотно предложит жилье и развлечения в соответствии с бюджетом.

О развлечениях. Потому что без них невозможен этот город и именно за ними сюда ежегодно летят миллионы туристов со всех уголков мира. Вот наш довольно скромный перечень того, куда точно стоит наведаться:

Оазис посреди пустыни, или "Miracle Garden". Здесь тысячи растений цветут и поражают своими масштабами в условиях 30-градусной жары.

Дубайская опера, чтобы получить впечатление от архитектурных решений и масштабов.

Тематические парки "IMG WORLD" и "Dubai Parks", которые расширяют границы сознания.

Классическая Бурдж Халифа и искусственные каналы в районе Дубай Марина.

В этом городе вам захочется почувствовать себя ребенком и позволить себе удивляться.

Здесь захочется новую пару самых стильных кроссовок, танцы до утра и экстрима. Здесь захочется покорять мир, учить третий иностранный и обязательно возвращаться. Потому что без этого никак.

Об отелях. Хотите быть ближе к морю, устраивать утренние променады и провожать солнце на баре? Ищите идеальные варианты на первой линии искусственного острова Пальма Джумейра. К примеру, C Central Resort The Palm 5* или Andaz Dubai The Palm - concept by Hyatt 5*. А для тех, кто хочет реновировать душу и тело, рекомендуем спланировать отпуск в The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel 4*. Такого количества лечебно-оздоровительных процедур не найдете нигде.

Хотите жить в самом сердце одного из наиболее престижных районов? Тогда добро пожаловать в Дубай Марину. Просыпаетесь утром, заказываете чашечку ароматного кофе и наблюдаете за утренней суетой города мечты. А если захотите оказаться вне зоны урбанистического доступа — 10-15 минут пешком, и вы возле моря. Самыми популярными в этом районе считаются Jannah Place Dubai Marina Apt. и Jannah Marina Bay Suites 4*.

Хотите бюджетно, но уютно и с комфортном? Вам в Ibis Hotel Al Barsha 3*. Это мечта бюджетного путешественника, которую построили в самом центре города. Рядом кафе, рестораны и огромные шоппинг-молы. Среди других отелей похожей ценовой категории стоит отметить Millennium Place Dubai Marina Hotel 4* и Holiday Inn Dubai - Al Barsha 4*. Последний, кстати, с бассейном на крыше и красивенной панорамой города.

Хочется безудержного шопинга и развлечений? В таком случае вам нужно жить как можно ближе к культовому «Mall of the Emirates» и торгово-развлекательному району D.F.C. Рядом «Festival City Mall» и возможность собственными глазами увидеть «Imagine Show».Holiday Inn Dubai Festival City 4*, к примеру, построили внутри района D.F.C. А сам отель идеально подойдет тем, кто хочет удивиться, но повидал уже немало.

К слову, еще с 7 июля Дубай открыл границы для иностранных туристов, в том числе для украинцев. Больше о правилах въезда в Дубай читайте на УНИАН.Туризм.

Автор: Анастасия Ляхоцкая