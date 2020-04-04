Вылазка на улицу в период карантина: что нужно знать перед тем, как отправиться в экспедицию в ближайший магазин

Три недели назад в Украине ввели относительно «мягкий» карантин, понадеявшись на сознательность наших сограждан. Однако весна за окном и тот факт, что многие люди мгновенно остались без работы, сыграли свою роль – украинцы по всей стране кинулись целыми компаниями гулять в парках, собираться на шашлыки и устраивать пивные посиделки на лавочках. Ведь, по сути, им никто ничего не делал за нарушения – полиция то ли боялась, то ли и правда не имела полномочий, но предпочитала скорее сделать замечание одинокому посетителю магазина без маски, чем тусующейся рядом компании из 10 человек. Добавим к этому сотню тысяч вернувшихся из-за границы украинцев, далеко не все из которых добросовестно находились на самоизоляции, и в итоге мы получили новые, более жесткие карантинные меры как минимум до окончания Пасхи.

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Среди главных ограничительных мер, которые затронули простого украинца – запрет выходить на улицу без необходимости и находиться там группами больше двух человек, за исключением сопровождения своих детей, а также запрет прогуливаться в парках, скверах и лесопарковых зонах, за исключением выгула животных. Разумеется, никто не ставит под сомнение необходимость правила «не больше двух» и шашлычного запрета. Однако перспектива быть запертым дома на несколько недель, без возможности подышать свежим воздухом (что, к слову, даже по оценкам ВОЗ вредно для здоровья и ослабляет иммунитет), вызвала у украинцев настоящее возмущение.

Как и многие наши читатели, в условиях карантина редакция УНИАН максимально окопалась по домам и продолжает доносить вам новости в таких вот непривычных условиях. А потому мы прекрасно понимаем, каково это оно – проработать восемь часом за компьютером без выхода на улицу, аж голова идет кругом. В обычных условиях всегда есть возможность выйти на кофе-перекур-обед, чтобы проветриться и подышать свежим воздухом. Сейчас же это стало проблематично. На N-ный день сидения в четырех стенах, когда голова уже совсем не варит, вы начинаете искать способ, как бы выбраться «на волю». И если вы все же решитесь на это, очень важно соблюдать определенные правила.

Главные правила выхода из дома во время карантина

По сути, единственная возможности для украинцев выйти на улицу «проветриться» – выгул домашних питомцев и поход за товарами первой необходимости. Тут все сразу начали завидовать тем, у кого есть собаки, а также чаще ходить по магазинам, аптекам и на почту (в очередях возле которых, к слову, подхватить вирус шансов еще больше).

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1. Выбираем оптимальное время для вылазки на улицу. Разумеется, лучше всего выбираться на улицу – когда там будет минимальное количество людей. Здесь в выигрыше будут либо конкретные жаворонки, либо не менее конкретные совы. Жаворонки с легкостью проснутся с утра пораньше и смогут выйти из дома часов в 7-8 утра, и тогда им могут попасться разве что одинокие бегуны или такие же сознательные жаворонки, которые, как и вы, будут стараться держаться на максимально безопасном расстоянии от других людей. Все же в такую рань, да еще если в выходной день, решатся выйти только те, кто действительно хочет избежать контакта с людьми. Совы же смогут выбраться из-дома под покровом ночи. Правда, здесь есть парочка недостатков: еще довольно прохладно и не всегда безопасно, особенно в условиях возможного роста преступности из-за обеднения населения в результате затяжного карантина. Кроме того, в сейчас многие учреждения сократили время работы, а потому поздно вечером уже ничего не будет работать.

А вот днем, в районе 12:00 и до наступления темноты, лучше не высовываться на улицу, ведь именно в этом время туда выбирается самое большое количество людей, в том числе наименее сознательных любителей больших компаний – с пивом на лавочке, шашлыками и толпой детей в тесном контакте.

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2. Одежда и защитные средства для прогулки в карантин.Отправляясь на прогулку в период карантина, нужно очень ответственно подойти к тому, что вы наденете и возьмете с собой.

- Выбирайте ту одежду, которую не жалко стирать после каждой прогулки. Все же медики советуют отправлять в стирку сразу же по возвращению домой все то, что побывает в зоне риска заражения коронавирусом, то есть на улице.

- Прикрывайте голову – шапкой, кепкой, капюшоном и так далее. Ведь голова – самое уязвимое перед коронавирусом место на теле человека. Если на отрез не хотите надевать головной убор на улице – лучше помойте голову по возвращению домой, и обязательно умойте лицо. Также постарайтесь избегать распущенных волос – ведь кто-то может кашлянуть, вирус осядет на ваших волосах, потом подует ветер и волосы окажутся у вас в носу, в глазах или во рту.

- Защитные маски – по новым правилам без них на улицу выходить теперь никак нельзя. При этом стоит понимать, что маску нужно использовать правильно – надевать нужной стороной, безопасно снимать, не использовать повторно, а если маска многоразовая – стирать после каждого входа на улицу, ведь микробы могут быть как внутри маски, так и снаружи. Больше о том, как правильно носить и снимать маску, читайте на УНИАН.

3. Что еще взять с собой перед выходом на улицу.

- Защитные перчатки. Это не обязательное требование, но хорошая защитная мера. Все же во время выхода из дома за покупками – вы наверняка будете трогать дверные ручки, кнопки лифта, а также кошельки, деньги, карточки и мобильные телефоны. Все это дополнительные возможности для передачи коронавируса. При этом стоит помнить, что ни в коем случае нельзя трогать лицо на улице, особенно после того, как вы потрогали вышеупомянутые предметы.

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- Дезинфицирующее средство. Один из главных способов борьбы с коронавирусом – регулярное мытье рук. Однако находясь на улице это сделать проблематично. Потому нужно иметь с собой антисептик, которым можно обрабатывать руки сразу после контакта с посторонними предметами.

- Эко-сумки. Идете в магазин – берите с собой сумку из ткани, которую можно легко стирать дома после каждого выхода на улицу. Также советуем при походе в магазин складывать продукты в вашу собственную сумку, а не корзинку или тележку, которые обычно вы берете в супермаркете – мало ли кто их до вас трогал. О других правилах поведения в супермаркетах в период карантина читайте на УНИАН.

- Паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. Это обязательное требование Кабмина в условиях карантина, которое лучше не нарушать.

4. Что категорически нельзя делать на улице в карантин. По сути, это все перечислено в требованиях Кабмина. Ключевое – никаких массовых мероприятий, сборов в группы больше двух человек, никаких прогулок по паркам/скверам и, разумеется, никаких шашлыков.

Также для вашей личной безопасности стоит отказаться от тесных контактов с людьми – соблюдаем дистанцию 2 метра, никаких рукопожатий-обнимашек. Кроме того, чихайте/кашляйте правильно - в локоть и ни в коем случае не делайте это в сторону других людей.

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Еще один важный момент – старайтесь по минимуму трогать посторонние предметы на улице. Понятное дело, контакта с дверной ручкой не избежать, но трогать поручни, металлические конструкции на улице и садиться на лавочки лучше не стоит.

5. Что нужно сделать по возвращению домой.

- Снимать обувь лучше перед входом в квартиру/дом, сразу после этого вымыв ее или хотя бы спрятав в пакет, чтоб ее никто не тронул случайно или же не влезли домашние животные.

- Тоже самое стоит сделать с одеждой. Нет, не обязательно снимать ее перед входом, но отправить в стирку или в отдельный пакет не помешало бы.

- Вымыть тщательно руки с мылом, а также умыть лицо.

- Продезинфицировать спиртом или другим рекомендованным способом ваш мобильный телефон, ключи, кошелек, очки, наушники и прочие предметы, на которые мог попасть вирус на улице. Также стоит протереть спиртом входную ручку двери и другие поверхности, которых вы могли коснуться по приходу домой.

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Жесткие карантинные меры кардинально изменили уклад многих из нас, и хотим мы этого или нет, но с новыми правилами считаться придется. Главное, берегите себя и вашу психику! Ну и соблюдайте карантин настолько, насколько это возможно. Он ведь когда-то закончится, и мы все с вами снова сможеть ходить гулять с друзьями и жарить шашлыки, сколько захотим :)

Марина Григоренко

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