Топ-10 лучших виртуальных экскурсий в Украине

Интернет в условиях карантина – это почти что телепорт. Сегодня не выходя из дома, можно побывать в музее, посетить выставку или посмотреть спектакль.

Введенный карантин внес свои коррективы в жизни многих. Особенно сложно усидеть на месте тем, кто ведет активный образ жизни и привык каждый день узнавать что-то новое.

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Что же делать, если вы любите путешествовать и карантин для вас – настоящая пытка? Чем себя занять в условиях изоляции, когда все фильмы и сериалы уже пересмотрены, а настольные игры – явно не для вас? УНИАН знает ответ!

Мы подготовили подборку виртуальных экскурсий в Украине, которые помогут скрасить вынужденное времяпрепровождение в четырех стенах.

Лучшие 3Д туры по Украине

Здесь можно ознакомиться с достопримечательностями Киева и Черновцов, а также побывать в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Винницкой областях.

Туры созданы профессиональными фотографами Google Local Guides, в арсенале которых новейшее оборудование, сверхмощные объективы и скоростные квадрокоптеры.

Начать экскурсии можно, перейдя по этой ссылке.

Виртуальный тур по украинским музеям под открытым небом

Здесь представлены семь аутентичных музеев. Каждый из них представляет собой виртуальное путешествие, во время которого можно перенестись на столетия назад и прикоснуться к прошлому.

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Речь идет о таких музеях:

Национальный музей народной архитектуры и быта в Ужгороде;

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово;

Музей под открытым небом «Мамаева слобода»;

Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины;

Музей под открытым небом «Резиденция Бодана Хмельницкого»;

Музей народной архитектуры и быта «Шевченковский гай»;

Музей под открытым небом «Запорожская сечь».

Начать экскурсии можно, перейдя по этой ссылке.

Виртуальная экскурсия по Острожскому замку

Острожский замок расположен на вершине 20-метрового холма над долиной реки Вилии в районном центре Острог Ривненской области.

Замок был построен на месте деревянного укрепления разрушенного монголо-татарами в 1241 году. Сначала это была башня-донжон, которая теперь называется «Башня Каменная». Замок был резиденцией князей Острожских. Сейчас на территории Острожского замка расположен Острожский краеведческий музей.

Начать экскурсию можно, перейдя по этой ссылке.

Виртуальная экскурсия по Дубенскому замку

Замок в городе Дубно был возведен князем Константином Ивановичем Острожским в 1492 году. Укрепленный город обеспечивал военную защиту края.

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Он выбрал Дубенский замок для хранения трофеев, которые получил в сражениях с противниками. Это – драгоценности, оружие, защитное вооружение и предметы быта.

Начать экскурсию можно, перейдя по этой ссылке.

Виртуальная экскурсия по заповеднику «Поле Полтавской битвы»

На территории заповедника «Поле Полтавской битвы» в разное время происходили события, которые коренным образом изменили ход европейской истории. А именно:

эпизод битвы между войсками великого князя литовского Витовта и ордынского хана Темир-Кутлуя,

решающий бой между гетманом Иваном Выговским и полтавским полковником Мартыном Пушкарем,

Полтавская баталия 1709 года,

операция времен Второй мировой войны «Френтик».

Начать экскурсию можно, перейдя по этой ссылке.

Виртуальная экскурсия по музею-усадьбе Ивана Котляревского в Полтаве

В этой усадьбе в самом центре Полтавы родился основоположник современного украинского языка – Иван Котляревский.

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Именно здесь он прожил всю свою жизнь и создал знаменитую «Энеиду», пьесы «Наталка Полтавка» и «Москаль-волшебник».

Начать экскурсию можно, перейдя по этой ссылке.

Виртуальная экскурсия по дому Генерального судьи Василия Кочубея

Дом Василия Кочубея в Батурине начали строить при первом гетмана Левобережной Украины Демьяна Многогрешного как помещение для Генерального Суда.

В 1700 он перешел в его личную собственность, тогда же Кочубей и переехал туда вместе со своей многочисленной семьей.

Начать экскурсию можно, перейдя по этой ссылке.

Виртуальная экскурсия по Музею волынской иконы

В залах музея представлены более ста памятников иконописи. Экспозиция дает уникальную возможность познакомиться со своеобразием художественного языка и внутреннего мира волынского живописи XVI – XVIII веков, увидеть произведения нескольких поколений иконописцев.

Начать экскурсию можно, перейдя по этой ссылке.

Виртуальная экскурсия по Национальному военно-историческому музею

Музей начал свою работу в 1998 году. В его коллекции вошли экспонаты Киевского военно-исторического музея, основанного в 1910 году, и Музея истории войск Киевского Краснознаменного военного округа, созданного в 1967-м.

Экспозиция музея охватывает историю военного дела на территории Украины с того времени, когда в причерноморских степях жили воинственные скифы, и до сегодняшнего дня.

Начать экскурсию можно, перейдя по этой ссылке.

Виртуальная экскурсия по литературно-мемориальному музею Григория Сковороды

Музей расположен в здании бывшего Переяславского коллегиума в городе Переяслава Киевской области, которое обладает статусом памятника архитектуры.

Экспозиции музея посвящены его жизни и творческой деятельности.

Начать экскурсию можно, перейдя по этой ссылке.

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