Пара португальских серфингистов превратила грузовик в отель на колесах (видео)

Недельное путешествие по пляжам стоит от 500 до 1500 евро. В цену входит запас провианта, ночевка.

Построили передвижной отель американские инженеры на заказ пары португальских серфингистов. Они по полгода путешествуют по европейскому побережью в поисках «крутых волн».

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Грузовик, который путешествует, словно гриб вырастает в высоту и ширину просто на глазах. Португальцы часто приглашали к себе друзей, а теперь еще и туристов.

Пара рассказывает, что у каждого из постояльцев есть свое частное пространство. В полном развернутом виде общая площадь составляет 100 кв. м. - этого хватает на 10 человек. А еще остается место для кухни и места для посиделок.

Для переезда комнаты надо освободить, потому что они складываются одна в одну как будто телескоп.

Недельное путешествие по пляжам стоит от 500 до 1500 евро. В цену входит запас провианта, ночлег, обслуживание доски.