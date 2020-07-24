Может ли отдых в Украине быть столь же привлекательным, как за рубежом

Когда из-за пандемии коронавируса планы многих украинцев на отдых за границей разрушились, их мнения разделились: пока одни начали искать альтернативу в Украине, чтобы хоть как-то ухватиться за летний отпуск, другие решили отложить путешествие до лучших времен, частично из соображений безопасности, отчасти из-за нежелания платить большие деньги за «украинский» отдых, который еще часто уступает зарубежному.

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