Путешествие в самый комфортный для жизни город в Украине: что посмотреть и куда сходить за один день

Многие украинцы во время "длинных" выходных искали себе варианты для отдыха "на скорую руку" - и чтобы ехать недолго, и было что посмотреть, и, конечно же, недорого. Наш выбор пал на Винницу - самый комфортный украинский город для жизни (по результатам ежегодного Украинского муниципального опроса, проводимого Международным республиканским институтом (МРИ).

Чтобы успеть посетить популярные среди туристов локации в Виннице, у нас был всего один день, но мы успели прочувствовать, чем и как живет город, узнать, действительно ли местные жители считают, что им посчастливилось оказаться в самом комфортном городе для жизни.

Парки и скверы в Виннице

Чего здесь точно вдоволь, так это парков и скверов. И в каждом непременно вы заметите фонтан - ещё бы, ведь Винницу недаром называют городом фонтанов. В каждой такой локации для отдыха горожан очень чисто, лавочек хватает, и они не в полуразрушенном состоянии. А ещё многие места для "присесть и передохнуть" имеют различные форму, цвет и сделаны они тоже из различных материалов. Также бросается в глаза изобилие комфортных детских площадок.

На проспекте Космонавтов, например, кроме красивого фонтана с Атлантом и планетами, вы сможете подзарядить свой гаджет - согласитесь, очень полезная штука в эпоху вечно разряжающихся смартфонов. Здесь можно тоже присесть, послушать шум воды и отдохнуть от суетливых будней.

Конечно же, мы не могли не посетить Европейскую площадь с ее прекрасным парком, манящим сюда различных зевак, поймавших за хвост свободный часок. Здесь есть все для комфортного отдыха - прекрасная природа, скульптуры, среди которых и каменный граммофон, и ряд уютных кафе и ресторанов. Но главная "фишка" здесь - водонапорная башня, ставшая одним из символов города. В высоту она достигает 28 м и в разные времена служила и водопроводом, и форпостом, и даже общежитием. Сейчас здесь действует музей. Обязательно обратите внимание на 3D-рисунок у подножья башни.

Стоит ещё упомянуть лес возле усадьбы Николая Пирогова, он особенно прекрасен осенью, здесь можно встретить мамочек с колясками, туристов и просто желающих прогуляться местных жителей.

Где поесть в Виннице

Избалованные атмосферными заведениями в столице и не только, мы хотели не только вкусно поесть, но и попасть в уютное колоритное кафе либо ресторан.

Выбор пал сначала на "Конь в противогазе", где меню ряснеет различными блюдами с оригинальными названиями, например, "Грубый москалик", и наливками на любой вкус. Чем-то это заведение по своей атмосфере напоминает львовскую "Крыивку". Что здесь поесть? Обязательно попробуйте селёдку под шубой с мидиями, а также вареники. А для любителей напитков покрепче отлично подойдёт кальвадос - здесь они есть нескольких видов. Но бронируйте места заранее, ведь в выходной день либо праздничный здесь яблоку негде упасть.

А ещё посетите в Виннице ресторан "Аура" и отведайте там украинского борща. Он божественно вкусный, а ещё это блюдо подают в хлебной тарелке, с рюмкой водки, сметаной, чесноком, луком, красным перцем и салом. Кроме такой оригинальной подачи, вас впечатлит атмосфера заведения, интерьер и вид из окна. А вечером этот ресторан превращается в место сбора тусовщиков, здесь есть зал караоке, а также сцена, с которой звучит живая музыка.

Шоу фонтанов

Конечно же, нельзя не вспомнить о вечернем шоу фонтанов. Нам посчастливилось попасть на него за два дня до закрытия сезона. Надо сказать, что ни в одном из украинских городов вы такого не увидите, даже в Киеве. На гигантском водном полотне демонстрируют видео в формате 3D в сопровождении музыки и озвучки. Здесь поражают и разноцветные струи, достигающие в высоту 70 м, и аудиовизуальный ряд. И все - абсолютно бесплатно, что делает эту локацию чрезвычайно популярной среди туристов и жителей Винницы.

Украинский "мавзолей" в Виннице

Мало кто знает, но в Украине есть свой "мавзолей". Находится он в Виннице недалеко от усадьбы Николая Пирогова. И покоится в нем, как вы уже догадались, Николай Пирогов - выдающийся хирург, анатом и педагог. Он создал первый атлас топографической анатомии человека, также он - основатель военно-полевой хирургии. Кроме того, Пирогов внедрил применение анестезии при оперативном вмешательстве. Так, по желанию его второй жены Николая Ивановича и бальзамировали. Его тело лежит в усыпальнице, над которой был воздвигнут храм Св. Николая Чудотворца. Спуститься по ступенькам и посмотреть на забальзамированное тело хирурга можно, купив билет за 50 грн. Фото и видеосъёмка там запрещена.

Усадьба Николая Пирогова

Для тех, кто интересуется медицинскими темами, советую побывать в усадьбе Пирогова под названием Вишня. Ее сейчас превратили в музей, каждая комната которого посвящена отдельным периодам жизни знаменитого хирурга - от первых шагов в профессии до смерти.

Также на территории особняка находится аптека Николая Ивановича, в ней воссозданы приём пациентов врачом, операция и, собственно, сам фармацевтический кабинет. В нем можно увидеть и травы, которыми врач лечил людей.

И напоследок…

И, конечно же, маст-ду в Виннице - прокатиться на трамвае. Они здесь - сине-белье красавцы - европейские, ведь муниципалитет города Цюрих подарил Виннице настоящие швейцарские трамваи, правда, б/у. Но даже они получше курсирующих в Киеве.

Ольга Робейко

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