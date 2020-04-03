Украинец Руслан Верин о принудительной изоляции в Аргентине: Когда меня задерживали, полицейские соблюдали страшно большую дистанцию… В местных новостях все время передают, что "заразу" приносят именно иностранцы

Руслан Верин, известный своими путешествиями на велосипеде, во время которых уже пересек четыре континента, совсем недавно рассказывал УНИАН о своих приключениях в Южной Америке и строил планы. Мечтал побывать в Ушуайя – самом южном городе планеты. И казалось, финиш близко. Но свои коррективы в велопутешествие внесла пандемия COVID-19. Коварный вирус не обошел стороной Аргентину, в которую «занесло» нашего соотечественника. По состоянию на 2 апреля, в этой экзотической стране подхватили инфекцию около тысячи ста человек, из которых более тридцать погибли. Из-за эпидемии власти объявили карантин, и Верин оказался «в западне». УНИАН расспросил украинца о его злоключениях на другом конце Земли.

Въезжая в Аргентину, вы знали о карантине?

Нет, не знал… Дело в том, что ее в моих планах не было. Направляясь из Чили дальше на юг, вдруг захотел немножко, километров пятьсот, проехать по расположенной рядом Аргентине… Действительно, тогда уже много говорили о коронавирусе, но в Южной Америке все сводилось только к пугающим новостям – ограничений еще не вводили.

Признаться, были предупреждающие знаки. Так, мой путь пролегал через перевал, высота которого 4770 метров над уровнем моря. Это вдвое больше нашей Говерлы! Увы, после двухдневной тяжелой езды, на высоте 2 тысячи метров, мой велосипед вышел из строя. Нужно было как-то вернуться обратно - туда, где есть мастерская. Благо, удалось договориться – на попутке меня с велосипедом спустили с гор, на территорию Чили.

Уже тогда подумал, мол, поломка – своего рода знак: Аргентина мне не нужна. Но пока чинили велосипед, решил, все-таки, рвануть… 13 марта уже пересек границу. Спустя три дня пошел слух о возможных ограничениях, а 18-го уже объявили жесткий карантин.

Где находились в это время? Вы были один?

Возле города Сан-Хуан (расположен в одноименной провинции, - УНИАН) встретил двух велопутешественников – американца Джейса и француза Джонатана. В город мы въехали вместе, но поселились в разных гостиницах. А 18 марта отели, кемпинги – все! – закрыли, и людей оттуда повыгоняли. Ребята оказались на опустевшей центральной улице, да еще с двумя большими гружеными велосипедами. Понятно, что их сразу увидела полиция и препроводила в гостиницу, которую специально оставили работать на время карантина. Ежесуточная оплата в ней – больше 20 долларов с человека... Обо всем этом они мне написали, предупредив, что выйти никуда не могут, а карантин объявлен до 31 марта…

Гостиница, из которой выставили меня, находилась в пригороде. В этом было мое преимущество – подальше от посторонних глаз.

Понятно, что оказаться в закрытом помещении, за которое нужно еще и платить, перспектива не из приятных. Поэтому выбрал другое – прятаться в пустыне. Я-то значительную часть пути живу в палатке, такие ночевки для меня не стресс. Приняв решение, быстро нашел на карте нужную «точку» - узкую лесополосу посреди полей. Палатку не ставил - не было подходящего «пятачка». Поэтому неделю спал в гамаке, который повесил между деревьями. Патрульные автомобили неоднократно проезжали мимо, но меня не замечали - бирюзовый гамак сливался с растительностью…

Как же вы выживали, чем питались?

Ходил в небольшой магазинчик на окраине города. Меня вначале обслуживали, а потом, забеспокоившись, спросили, мол, откуда я. Отвечал, что здесь живу, и местные жители перестали бояться. Тем более, что в этой провинции ни одного случая коронавируса пока не выявлено (на момент нашей беседы, – УНИАН). Но люди испуганы. В местных новостях все время передают, что «заразу» приносят именно иностранцы.

Воду наловчился брать из колонки, обнаруженной через два поля, возле частного дома без ворот. Так, каждый вечер приходил в этот двор и набирал три трехлитровые бутылки...

И сколько всего времени провели в лесополосе?

Неделю… Жил вполне сносно. На свободе, на свежем воздухе. Считал дни – думал, мол, еще неделька осталась до конца карантина, и я свободен... Как вдруг вечером начался ураган – рядом Патагония, известная своими страшными бурями. Представьте: ночь, свистит ветер, льет дождь... В гамаке спать нереально, без палатки не обойтись. Пришлось выйти из лесополосы и поставить палатку на открытой местности, возле поля. После ночной борьбы со стихией - палатку все время сдувало и ломало - очень устал и проснулся довольно поздно. То есть, спрятаться не успел. А как раз в это время мимо проезжали полицейские. Не увидеть в пустом поле ярко желтую палатку было невозможно...

Подъехали ко мне два экипажа. Соблюдали страшно большую дистанцию (смеется). Самый смелый полицейский остановился метрах в трех и кричит: «Стой! Ближе не подходи!»…

Оговорюсь, что другие путешественники сообщали, мол, будь осторожен, к иностранцам относятся очень сурово. Если поймают, за нарушение карантина «вкатают» штраф и на месяц посадят в тюрьму. Поэтому, при виде полицейских, сильно испугался. Очень деликатно объяснял, кто я, откуда и зачем еду. Сказал, что прятался в лесополосе, потому что боялся подхватить вирус в гостинице (улыбается).

В общем, больше часа изучали мои документы. Видя, что за это время я ни разу не кашлянул, немного успокоились. Даже маски при мне снимали, но близко не подпускали… Не разрешили с ними сфотографироваться – только селфи, с приличного расстояния.

Ну, а потом приехал начальник полиции города Сан-Хуан, затем позвонили начальницу полиции провинции…

…Почему такое внимание?

Полицейские велели мне ехать в гостиницу, а я отказался, сказав, что не могу за нее платить. И они не знали, что со мной делать... Закончилось тем, что вытащили меня на трассу, вызвали «скорую», которая ехала еще часа два. Когда медики прибыли, я уже насквозь промок под дождем... Врач, не выходя из машины, просто опустил стекло, дал градусник. Велел отойти на два метра и сунуть его под мышку. Температуры у меня не было, но медики предложили полицейским везти меня в больницу на обследование.

Благо, те отказались... Силком повезли в гостиницу, сказали, что карантин для меня бесплатный. Уже в отеле узнал, что попал в тот «пункт», в котором раньше заперли моих знакомых - Джейса и Джонатана...

В чем заключается ваша изоляция?

Изучив мой паспорт и подсчитав, что границу я пересек 12 дней назад, а карантин положен двухнедельный, меня заперли в номере. Реально заперли – на ключ. Два дня отсидел под замком. Когда приносили еду, стучали в дверь и только потом открывали своим ключом. Человек заходил в маске и в перчатках, замерял бесконтактным методом температуру...

Через двое суток, сказали, мол, я на общем карантине. Дверь открыли. Теперь могу, хотя бы, передвигаться по этой маленькой одноэтажной гостинице. На улицу все равно не выпускают.

Объективности ради, отмечу, кормят здесь очень хорошо. Четыре раза в день, плюс десерты дают. Повторюсь, нахожусь здесь бесплатно, а отношение ко мне такое же, как и к другим постояльцам. Думаю, в Украине за «жизнь на халяву» давно бы ощутил другой подход персонала…

Что собой представляет карантин в Аргентине?

Все должны сидеть дома. Но в аптеку или в магазин может выйти один человек. Также разрешено покидать дома тем, кто работает на определенных предприятиях… Видел в Facebook, как люди в Одессе толпами гуляют по Трассе Здоровья. Подобного здесь не допускается! За минут двадцать-тридцать по улице могут пройти всего два-три человека. Наблюдаю за этим со своего балкона, но выйти не могу - с иностранцами очень строго.

В гостинице сейчас много иностранцев?

Ее владелец говорит, что 10 человек. Видел только двоих, выходящих из номеров в холл. Один – родом из Англии, но в последнее время живет в Германии. Его товарищ – тоже из Германии. Уже четыре месяца они вместе путешествуют на автобусах... Остальных пока не выпускают – сидят под замком.

Какова судьба Джейса и Джонатана?

Американец ехал с самой Аляски. Его мечта, как и моя, доехать до Ушуайя. Находясь здесь, он все время читал новости в Facebook. Конечно, ему стало страшно - все только про коронавирус и пишут: в мире все плохо, карантины могут быть навсегда. Джейс договорился с хозяином гостиницы, чтобы тот присмотрел за его велосипедом, и улетел в США. Надеется, что этот кошмар когда-нибудь закончится, он вернется и продолжит путешествие.

У Джонатана, стартовавшего в Колумбии, другой план. Его цель - доехать до города Мендоса, отсюда буквально два дня пути. Там он хочет продать велосипед и отправиться в Патагонию автобусом, попутками... В гостинице у него закончились наличные деньги, а из-за эпидемии возникла проблема с работой банков… Каким-то образом, он договорился с местным жителем, который разрешил поставить палатку в своем дворе. И француз в сопровождении полиции переехал в этот частный двор, где сейчас живет. После окончания карантина отправится по своему маршруту.

31 марта уже позади, почему вы все еще в гостинице?

Здесь продлен карантин до 16 апреля. Аналогично – в аргентинской части Патагонии, в которую направляюсь. Когда карантин только начинался, велопутешственники, оказавшиеся ближе к Огненной земле, сообщали: там мгновенно позакрывали все магазины, гостиницы. И у них нет элементарной возможности перекусить… Не знаю, какова их судьба, как разрешилась проблема.

«Попали» вы, конечно, конкретно…

На самом деле, мне вполне комфортно. Целыми днями только сплю и ем. Так что карантин шикарный, можно сказать, попал на курорт (смеется).

Когда человек отправляется в путешествие, на подсознательном уровне готовится к какому-то форс-мажору. Поэтому отношусь к ситуации спокойно. Паники нет. Просто жду. Даже, если карантин снова продлят, какой-то выход все равно найду. В конце-концов, мы живем в цивилизованном мире. И меня не бросят на произвол судьбы.

Ничего просто так не происходит. Возможно, пришло время немного отдохнуть?

Возможно. Но я планировал в середине мая быть уже в Ушуайя, потому что этот самый южный город на Земле, очень близко находится к Антарктиде. Погода – не подарок. Ветра, холод. Из-за карантина приеду гораздо позже. У нас, в Украине, будет лето, там – конкретная зима. Придется купить какие-то теплые вещи... Одним словом, померзну. Зато увижу много интересного и красивого.

Лариса Козовая