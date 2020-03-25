Ольга Фишер из Хайфы: Много людей с двойным гражданством, в том числе украинцев, ищут жилье в Израиле на время карантина. Считают, что здесь им в любом случае помогут

Какие новые меры введены в Израиле?

Новые жесткие правила заработали с 22 марта по предложению Министерства здравоохранения. Они будут действовать в течение семи дней, если правительство не примет новых решений. Все школы, детсады, общественные места, муниципалитеты, рынки закрыты. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Выходить из дома можно только за продуктами и лекарствами, а также для получения необходимых услуг, в том числе медицинских. Можно заниматься спортом, но группой не более двух человек (ранее – пяти человек). Разрешается ненадолго выйти на улицу вместе с другими членами семьи, но не отходить далеко от места проживания. Разрешается выход из дома для оказания помощи пожилому человеку или другому лицу, которое по состоянию здоровья не может себя обслуживать самостоятельно. Все выходящие из дома должны соблюдать дистанцию в 2 метра. В частном автомобиле могут находиться не более двух человек (за исключением членов одной семьи, проживающих вместе, и также случаев, когда этого требует работа). При этом все меры - без нарушений конституционных прав.

Есть ли нарушители режима и как они наказываются?

«Умники» есть везде, но соблюдение карантина жестко контролируется полицией. И наказания нешуточные. Если для граждан за несоблюдение правил штраф составляет пять тысяч шекелей (1300 долларов), то для бизнеса, который, вопреки запрету, продолжает работать, предусмотрена уголовная ответственность – до семи лет заключения, помимо штрафа. Это касается кафе и ресторанов, торговых центров и прочих общественных заведений.

В Израиле введен карантин для всех без исключения прилетевших из-за границы, подобных мер нет ни в одной из стран. Как это происходит на деле?

Строгий контроль касается и поездок внутри Израиля. Расскажу на своем примере. Мы с мужем до ужесточения правил карантина ездили в Эйлат на юге Израиля. То есть, границу страны не пересекали. По возвращению в Хайфу новые требования уже заработали, и мы столкнулись со следующим: перед выездом из аэропорта нужно предъявить посадочный авиаталон, о его сохранении все были предупреждены. Это делается для того, чтобы проконтролировать передвижение человека по стране. Перемещение из аэропорта только таким образом. Не соблюдаешь правила – иди хоть пешком.Что касается приезжающих из-за рубежа, то для них весь общественный транспорт полностью закрыт. Добраться до места жительства можно только на частном автомобиле. Всех прилетающих встречают, сопровождают с учетом всех мер предосторожности, контролируют прибытие к месту жительства и выполнение мер карантина. Причем, такие ограничения действуют с 9 марта.

Украина всех своих граждан забрала из Польши, Италии, Германии и других стран, которые находятся в очаге коронавируса, а потом их «распустила» бесконтрольно по стране. У нас такого нет.

Как население информируют о ситуации?

Считаю, что в Израиле это - на высшем уровне. Во-первых, на сайте Министерства здравоохранения каждый день обновляется информация со всеми подробностями о заболевших – их маршруты передвижения, возможные контакты. Во-вторых, запустили мобильное приложение для телефонов, с помощью которого можно проверить, подвергался ли ты угрозе заражения коронавирусом, находясь рядом с носителем. Последнему присваивается определенный номер.

Приложение имеет доступ к данным, собранным с помощью спецтехнологии о передвижении больных и носителей коронавируса, причем за 14 дней, предшествующих получению положительного результата теста. При установке приложения, пользователь должен дать свое согласие, чтобы оно собирало данные о его местонахождении. Если пользователь не подвергался угрозе заражения, при открытии приложения он получит сообщение: «По данным, собранным до сих пор (указание точного времени), мы не обнаружили контакта с больным». Если же такой контакт был, то вам советуют обратиться на «горячую» линию.

Кстати, уже открыли мобильные пункты тестирования на коронавирус. Если присутствуют какие-либо симптомы, нужно оставить заявку на «горячей» линии, тебе вышлют смс присвоенный номер, или через приложение, и, не выходя из автомобиля, протестирую. Без всяких контактных очередей, очень удобно. Израильтяне этим активно пользуются.

Израильтяне такие законопослушные, или сейчас ими верховодит страх?

Больше законопослушные. Но и страх делает свое дело. Правда, пока ситуация неутешительная. Число заболевших растет в геометрической прогрессии. В первые недели было до 10 больных, через две недели – 170, но уже в день. Мест в больницах не хватает. Оборудуют новые, их переустраивают на стоянках у больниц в течение 3-х дней.

Свободны ли в продаже средства дезинфекции, личной гигиены? В целом, как выглядят прилавки магазинов, имеет ли место спекуляция?

Прилавки магазинов полные, дефицит ни в чем не ощущается. С медикаментами и средствами гигиены также. Кстати, средства дезинфекции, как и одноразовые перчатки, находятся при входе в каждой аптеке и магазине – то есть, сначала дезинфекция, потом вход. Что касается завышения цен, то сейчас этим занимается специальная комиссия. К нарушителям принимаются очень жесткие меры.

Как работает сейчас общественный транспорт?

Движение общественного транспорта ограничено. Движение поездов (междугородних) сократили до 1-го в час, автобусные маршруты тоже урезаны. При этом транспорт практически пустой!

Сильно ограничена работа бизнеса, большинство израильтян работают из дома. Если люди, при необходимости, и передвигаются, то стараются это делать на личном авто. Кроме того, общественный транспорт прекращает работу с вечера четверга до воскресенья. Улицы пустые. Зато чистота воздуха повысилась в разы. К тому же, на семь дней общественный транспорт хотят заблокировать полностью.

Если закрыты все школы и вузы, то организовано ли дистанционное обучение?

Дистанционное обучение – давным-давно норма для Израиля. И сейчас используется. К примеру, у моего мужа начался курс на удаленке при университете «Птуха».

Еще одно «нововведение», которого я нигде не наблюдала: поскольку дети сейчас сидят дома, чтобы снять нагрузку на родителей, по вечерам, 40 минут онлайн, сказки для малышни читает президент Израиля, которого уже прозвали «национальным дедушкой». Он лично предложил такой «перерыв» родителям.

А как решается вопрос с оплатой труда?

С этим большие проблемы. Есть категория людей, которым, по законам Израиля, в данном случае положено пособие по безработице на 30 дней. Максимальная сумма - 6 тысяч шекелей, или 1600 долларов. Это касается исчислений для минимально необходимого, в данном случае, трехмесячного срока, но при стаже работы не меньше года. Все, согласно закону, ничего нового. Сейчас власти ищут решение относительно частного бизнеса. Этот сектор особо страдает. Многие в отпусках за свой счет. В СМИ пишут, что, по прогнозу, число временных безработных может составить от 500 тысяч до 1млн 200 тысяч человек. Всего в Израиле, по данным Центрального статистического бюро, 3,75 млн рабочих мест. И по наиболее оптимистическому сценарию, без работы могут остаться 13% населения, а по самому пессимистическому - 32%.

Коронавирус особо опасен для людей в возрасте 60+. Как в Израиле решается эта проблема?

Пожилым и жертвам Холокоста оказывается огромная помощь. Они на улицу вообще не выходят. Им привозят продукты, медикаменты, содействуют по любому вопросу. Очень много в этом задействовано благотворительных организаций и волонтеров.

В Израиле находится огромное количество украинских мигрантов. Говорят ли они о возвращении на Родину?

Напротив, у нас наметилась очень интересная тенденция. Многие стараются сейчас приехать в Израиль. Это касается и украинцев, которые имеют двойное гражданство, ведь туристов в данный момент не пускают в страну. На поисковых сайтах недвижимости масса объявлений о снятии жилья на 2-3 недели, а то и на месяц. То есть, не постоянно – на время карантина. Видимо, люди считают, что в любом случае им здесь будет оказана помощь.

В Израиле есть районы проживания ортодоксальных евреев. Они всегда обособлены, как бы «вне закона». Что сейчас происходит там?

Я не могу об этом сказать точно, в жизни с ними не пересекаюсь. Но СМИ писали, что в Иерусалиме они собирались на молитву сотнями человек, их разгоняла полиция. Но это – неконтролируемые массы, они есть в каждой стране. На них в рамках карантина может воздействовать только сила. Сейчас в Израиле запрещено собираться более двух человек, дистанция должна быть не менее двух метров. Это требование жестко контролируется.

Карантин в Израиле будет продлен?

Пока не известно. Власти уверяют, что пик заболевания будет в течение следующих двух недель. Потом все должно пойти на спад, если строго придерживаться карантина. Нужно просто этот период пережить. Пока эта зараза была только в Ухане, все смеялись, дескать, нас это не коснется. Теперь не смешно…

Нана Черная