От Канарских до Карибских островов: как пересечь Атлантику вдвое быстрее Колумба

Все предприятие, вместе с перелетами, топливом, продуктами и оборудованием яхты, обошлось в 2 500 евро с человека.

Преодолев расстояние от Канарских до Карибских островов за 19 дней, вдвое быстрее Колумба, мы бросили якорь в бухте Барбадоса, а затем отметили это событие, откупорив бутылку неплохого вина и порезав сало, купленное на Бессарабке.

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Мы, четверо парней и одна девушка, идем на яхте через Атлантику и держим курс на остров Барбадос. Десятью днями ранее, 20 ноября 2018 года, яхта Аврора отчаливает от Канарских островов. Для нас, “больных” яхтингом, перейти Атлантику — как для альпиниста покорить вершину. Аврора всего 14 м в длину — значительно меньше плавучих дворцов олигархов. У нас нет вертолетной площадки, зато есть паруса, а в холодильнике стынет бутылка вина на ужин, рассказывает яхтсмен на страницах НВ.

Уже через сутки земля скрывается из виду, а вместе с ней исчезают мобильное покрытие и возможность получить прогноз погоды. Теперь надеяться можно только на благосклонность океана и опыт других мореплавателей.

Оказывается, даже в таком непредсказуемом деле, как парусное путешествие, можно свести риск к минимуму. Тропические ураганы, яростно обрушивающиеся на Карибские острова летом, зимой берут тайм-аут.

Колумбу понадобилось чуть больше месяца, чтобы перейти с Канарских островов на Карибские. Мы же, вооружившись спутниковыми картами, справляемся быстрее: уже через 19 дней после старта бросаем якорь в бухте Барбадоса. Ура, наконец-то земля! Откупориваем праздничную бутылку и закусываем купленным на Бессарабке салом — оно тоже пересекло океан. Все предприятие, вместе с перелетами, топливом, продуктами и оборудованием яхты, обошлось в 2.500 евро с человека.

За эти деньги можно слетать в дорогой отель или, пропитавшись солью до корней волос, почувствовать себя новым Колумбом. Бар на Барбадосе, где собираются яхтсмены, украшают флаги разных стран. Спускаем с яхты украинский, который всю дорогу подсказывал нам направление ветра, и вешаем его рядом. Говорят, хорошая примета.

Полный материал о путешествии по Атлантике читайте в свежем номере журнала "Новое время".