Лучшее место для наблюдения за звездами: украинец рассказал о путешествии в Намибию

В Намибии низкий уровень преступности, хорошая эпидемиологическая обстановка, так что нет необходимости делать прививки от малярии и желтой лихорадки.

Намибия - цивилизованная и безопасная по европейским меркам страна. Это бывшая немецкая колония, в которой кроме темнокожего населения живут также потомки европейцев. На первый взгляд, немцев и немецкого порядка в Намибии больше, чем в самой Германии.

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В Намибии низкий уровень преступности, хорошая эпидемиологическая обстановка, так что нет необходимости делать прививки от малярии и желтой лихорадки. Для тех, кто еще не открыл для себя Африку, Намибия может стать идеальной страной для знакомства с новым континентом, рассказывает на страницах НВ путешественник со стажем Максим Шахалов.

К путешествию он начал готовиться за полгода. Во-первых, объявил о своей идее на странице в Facebook, чтобы собрать команду единомышленников. Довольно быстро собралась компания.

"Мы прилетели в Виндхук, где были забронированы наши автомобили. Оттуда путь лежал на север страны, к национальным паркам Этоша и Ватерберг, где среди первозданной природы проживает огромное разнообразие диких зверей", - рассказывает Максим.

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Здесь можно встретить четыре вида из большой пятерки - льва, слона, носорога и леопарда.

"Мы были рады погонять по пустынным берегам, опробовав возможности джипа на виражах и песках. Будучи на океане, мы побывали на лежбище морских котиков - Cape Seal Cross. Здесь можно увидеть тысячи особей, которые дерутся, спят, лениво зевают и ревут одновременно в сотни глоток", - говорит Максим.

В Свакопмунде отличная кухня из свежих морепродуктов, можно также заказать блюда из мяса зебры, орикса и даже крокодила. В ресторанах столики нужно бронировать за несколько месяцев.

Пустыня Намиб - еще одно место, которое must-see хоть раз в жизни. Здесь находятся самые высокие дюны на планете, среди которых причудливо застыли черные деревья мертвого озера Dead Vlei.

Намибия — одно из лучших мест для наблюдения за звездами. Огромные территории и небольшое количество городов, не создающих засветку, привлекают сюда астрономов со всего света. Они съезжаются на плато Хакос высотой 1.850 м, чтобы недели напролет вглядываться через телескопы в звездное небо.

Hа астроферме Hakos astrofarm есть все условия для проживания и наблюдения за звездами. Мы тоже остановились на ночь в Hakos astrofarm и в момент полнолуния были здесь совершенно одни.

"Несмотря на то что луна не лучший спутник астрономов, мы все равно получили массу впечатлений от такого времяпрепровождения", - добавил путешественник.