Барселона из первых уст: прогулки по знаменитым узким улочкам, кулинарные чудеса и невероятные закаты

27-летняя Вера Снегур живет в испанской Барселоне относительно недавно – всего несколько месяцев. Но уже за это время она успела неплохо освоиться в городе и узнать несколько секретов, которые будут очень полезны для путешественников, мечтающих впервые посетить столицу Каталонии.

Почему и когда вы выбрали это место, как долго там пробыли?

Мы с мужем всегда мечтали пожить в другой стране. Побывав в отпуске в Барселоне, мы влюбились в испанскую неспешность, размеренный стиль жизни местных жителей, безграничную доброжелательность, ну и, конечно, в климат, море и невероятные закаты. У нас появилась цель, которую мы решили осуществить – пожить полгода в Барселоне и выучить испанский язык.

Где и когда здесь лучше всего отправляться за покупками? На какие "точки" стоит обратить внимание?

Стоит обратить внимание, что по воскресеньям и праздникам в Испании практически все магазины, рынки и супермаркеты закрыты. Работают только маленькие дежурные магазинчики, которые туристу найти трудно. Поэтому в любой другой день советую отправиться на один из древнейших рынков Барселоны, который находится на главной улице города Ла Рамбла. Там вы можете купить лучший хамон иберико, самые вкусные фрукты, местные сладости. И просто получить удовольствие от атмосферы испанского рынка, с доброжелательными, но очень громкими продавцами и множеством туристов со всего мира.

Где выгоднее всего питаться и что обязательно стоит попробовать?

Побывать в Барселоне и не попробовать местные морепродукты – просто преступление. На любой улице в городе есть множество небольших ресторанчиков, возле входа в которые обычно вывешивают меню с ценами блюд и напитков. Ориентируясь по ним, можно найти, что перекусить практически за любые деньги. Из местной кухни советую попробовать тарелку морепродуктов, а также паэлью или тапас – традиционные испанские гренки с различными начинками. В жаркую погоду можно освежиться сангрией.

Особенности транспорта в городе, на которые стоит обратить внимание?

В Барселоне очень хорошо развита система общественного транспорта. Если цель – за короткое время увидеть много достопримечательностей, стоит воспользоваться метро. Выгоднее покупать билет сразу на 10 поездок, он стоит 10 евро. Также можно выбрать велосипед – их можно арендовать буквально на каждом углу. Заплатив 6 евро, вы можете кататься по городу, не боясь заблудиться. Система велодорожек и велосветофоров очень удобная и простая. Также можно оставить велосипед на одной из сотен стоянок и прогуляться пешком.

Особенные места, которые вы б посоветовали посетить, в том числе не особо известные среди туристов?

Барселона – очень красивый город, удобный для туристов. На какой бы станции метро вы не вышли, не прогадаете. Со всех сторон вас окружат красивые, совсем не похожие друг на друга здания, каждое из которых можно разглядывать подолгу. Однако, по моему мнению, самое большое удовольствие – побродить по городу наугад, прогуливаясь по узким улочкам Готического квартала. Непременно советую посмотреть на уникальные дома без углов архитектора Гауди – Каса Бальо и Каса Мила, а также его самое известное творение – собор Саграда Фамилия. Его нетрадиционный стиль изумит до глубины души. Для тех, кто хочет увидеть панораму города (а она завораживает), могу посоветовать две «точки» - обзорную площадку на 2-х горах Барселоны – Монжуик и Тибидабо, откуда открывается просто невероятный вид как днем, так и ночью.

Какие особенности местного менталитета туристам стоит знать, чтобы избежать неловких ситуаций?

Испанцы – очень дружелюбный и позитивный народ, но весьма своеобразный. Например, если вы куда-нибудь спешите, или любите быстро выполнять любые задачи – покупать что-то в магазине, заказывать еду в ресторане, стоит забыть об этом, только въехав на территорию Барселоны. Местные никуда и никогда не спешат, живут в ритме «деспасито» - потихоньку. На кассе в магазине покупатель с продавцом могут 10 минут обсуждать погоду, детей, внуков и свежесть фруктов, поэтому стоит запастись терпением и отвечать на это любезной улыбкой. Иначе вас просто не поймут, а вы своей поспешностью можете обидеть коренных жителей. Также, если договариваетесь с испанцами на точное время (будь-то гид или водитель такси), готовьтесь к тому, что они обязательно опоздают. Испанцы крайне непунктуальны, и ждут от вас того же. Их любимое слово «маньяна» - завтра. Однако если опоздали вы, даже если это муниципальный автобус, он подождет вас, несмотря на то, что вы только переходите дорогу на светофоре и находитесь в 10 метрах от остановки. ​

Беседовала Марина Григоренко