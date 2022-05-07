Из-за введенных против России санкций общий экспорт Китая в страну упал на 27%.

Китайские технологические компании из-за введенных против РФ санкций по-тихому сворачивают свой бизнес в стране-агрессоре. Это происходит, несмотря на призывы Пекина к компаниям сопротивляться принуждению из-за рубежа.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Среди таких компаний газета называет крупнейший в мире производитель ПК Lenovo и производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi.

Журналисты сообщили, что согласно последним данным правительства КНР, экспорт техники из Китая в РФ начал стремительное падение в марте. Так, поставки ноутбуков сократились более чем на 40%, смартфонов – почти на две трети, а поставки базовых станций – на 98%. Более того, производитель беспилотников SZ DJI Technology и вовсе объявил о приостановке своей деятельности в России, чтобы не допустить использования своей продукции в бою.

Уменьшение доли экспорта в Россию сопровождалось волнами широкомасштабных финансовых санкций и экспортного контроля, введенных США и их союзниками в отношении России после 24 февраля. Кроме того, Соединенные Штаты пригрозили наказать китайские компании, нарушающие или обходящие антироссийские санкции.

Как отмечают источники WSJ, крупные американские поставщики микросхем настаивают на соблюдении Китаем санкций, чтобы их полупроводники не попали через третьи лица в Россию.

Из этого следует, что резкое сокращение экспорта технологий в Россию подчеркивает масштабный характер западных санкций и их способность проникать вглубь цепочек поставок и принуждать компании, находящиеся далеко, даже в ситуации, когда их правительства и выступают против.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели и до сих пор вводят мощные экономические санкции против страны-агрессора. Помимо прочего, ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Так, курс рубля на этом фоне рухнул до исторического минимума.

Как УНИАН уже писал, объявить о новых ограничениях для РФ планируют к сакральному празднику всех "путинистов" - 9 мая. Санкции ЕС также затронут и Беларусь, которая фактически ведет войну против Украины еще с первых дней российского вторжения.

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