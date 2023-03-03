Украинская команда MacPaw запустила обновленную версию своего VPN-решения ClearVPN 2.

Украинская команда MacPaw запустила обновленное приложение ClearVPN 2 для безопасного серфинга в интернете. Это полностью бесплатное VPN-решение, которое не требует дополнительных технических навыков и максимально простое в использовании.

Как говорится в анонсе, в новой версии приложения разработчики отказались от модели "выбора страны", которую используют большинство VPN-решений – вместо этого созданы шорткаты. Также авторы упростили интерфейс и добавили функцию онлайн-защиты, которая самостоятельно анализирует местонахождение пользователя и на основе его выбирает лучшие настройки.

В то же время разработчики расширили список серверов до 40 стран и создали улучшенные алгоритмы, которые обеспечивают "молниеносную скорость интернет-соединения".

Как использовать ClearVPN 2

Загрузите и установите ClearVPN 2 на свое устройство (iPhone, Android, Windows, Mac).

Залогинившись, откройте приложение и щелкните на иконку шестерни в верхнем правом углу.

Перейдите на вкладку "Героям слава".

Подпишите запрос с помощью Дія.Подпись в приложении "Дія". Как это сделать, читайте здесь.

Как следствие, вам откроется бесплатный доступ к премиум-плану ClearVPN 2.

Отмечается, что пользователи могут подключить до шести устройств к своему аккаунту ClearVPN 2 на следующих платформах: macOS (10.14 и новее) Windows 10 (обновление 1809 и новее) iOS (13.0 и новее) и Android (6.0 и новее).

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