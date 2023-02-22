iPhone 15 предложит больше оперативной памяти, чем текущее поколение, но это может касаться только "прошек".

Впервые с релиза iPhone 12 Pro в 2020-м году разработчики Apple намереваются увеличить емкость оперативной памяти айфонов с 6 до 8 ГБ. Характеристики памяти также улучшатся.

Об этом сообщают аналитики из TrendForce. Отмечается, что такой апгрейд получат только "прошки", тогда как более дешевые модели останутся с 6 ГБ.

В то же время, согласно отчету аналитиков, стандартные модели iPhone 15 будут оснащены более быстрой памятью типа LPDDR5 в отличие от LPDDR4X в прошлогодних айфонах.

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Отмечается, что увеличение оперативной памяти улучшит многозадачность на iPhone, позволяя одновременно открывать больше приложений в фоновом режиме. Вместе с новеньким чипом A17 Bionic для моделей iPhone 15 Pro увеличение "оперативки" также повысит общую производительность смартфонов Apple.

Android-производители с середины 2022 года уже стали комплектовать свои флагманы памятью типа LPDDR5X. Однако объем в 8 ГБ стал негласным стандартом еще пару лет – например, Xiaomi Mi 10, Galaxy S20 и другие оснащались таким ОЗУ даже в минимальной конфигурации.

Что прямо сейчас известно про iPhone 15

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Ожидается, что базовые модели в этом году будут более сбалансированным, чтобы сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями.

Помимо новой камеры и Dynamic Island, iPhone 15 и 15 Plus получат новый процессор Apple A16, разъем USB-C и изогнутые грани. Эксклюзивным для Pro-моделей, помимо увеличенного объема ОЗУ, будет еще более быстрый процессор A17 и отказ от физических кнопок.

Самые значительные изменения Apple припасла для модели 15 Ultra. Эта версия айфона получит титановый корпус со скругленными краями и плоским экраном в стиле Apple Watch Ultra, двойную селфи-камеру, а на задней панели наконец появится перископный телеобъектив.

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