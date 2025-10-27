Новинка получила флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5, большую батарею на 7300 мАч и, впервые, 165 Гц в смартфоне.

OnePlus представила свой первый смартфон на топовом чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новинка получила наиболее передовые решения в индустрии и на сегодня является единственным неигровым смартфоном с кадровой частотой 165 Гц.

По словам производителя, главный акцент в OnePlus 15 сделан на геймерских возможностях. Некоторые игры уже адаптированы под 165 fps, а температура даже в самых напряженных сценах не превышает 40 градусов благодаря системе охлаждения Glacier Cooling с аэрогелем "космического класса".

Характеристики OnePlus 15:

Габариты: 161,42×76,67×8,2 мм, 215 грамм, IP69K.

161,42×76,67×8,2 мм, 215 грамм, IP69K. Дисплей: 6,78", LTPO-OLED, 2772×1272, 1-165 Гц, рамки со всех сторон – всего 1,15 мм.

6,78", LTPO-OLED, 2772×1272, 1-165 Гц, рамки со всех сторон – всего 1,15 мм. Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Snapdragon 8 Elite Gen 5. Память: 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ ПЗУ UFS 4.1.

12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ ПЗУ UFS 4.1. Камеры: 50 Мп Sony IMX906, f/1.8, OIS (основная), 50 Мп, f/2.0, угол обзора 116° (широкоугольная), 50 Мп, f/2.8, OIS (телевик, 3,5× оптический зум), 32 Мп, f/2.4 (фронтальная).

50 Мп Sony IMX906, f/1.8, OIS (основная), 50 Мп, f/2.0, угол обзора 116° (широкоугольная), 50 Мп, f/2.8, OIS (телевик, 3,5× оптический зум), 32 Мп, f/2.4 (фронтальная). Аккумулятор: 7300 мАч, быстрая зарядка 120 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт.

Также смартфон получил ультразвуковой датчик отпечатков, стереодинамики, мощный вибромотор и влагозащиту IP69K. Работает аппарат на ColorOS 16 (Android 16) с ИИ-функциями и поддержкой дублирования экрана на Mac и ПК.

Видео дня

Цены OnePlus 15 начинаются с отметки в 3999 юаней, $560 (~23 500 грн), что делает новинку дешевле предшественника и прямых конкурентов.

Вместе с тем OnePlus продолжает развертывание Android 16 для уже выпущенных смартфонов. Обещают обновленный интерфейс и более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в прошивку.

Как УНИАН уже писал, грядущий суперфлагман Galaxy S26 Ultra от Samsung получит кастомную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, работающую на рекордных частотах 4.74 ГГц.

Вас также могут заинтересовать новости: