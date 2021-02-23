По мнению и. о. мэра Харькова, у клуба есть все для успеха в высшей лиге.

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Facebook о том, что достигнута договоренность с бизнесменом Александром Ярославским о возрождении футбольного клуба «Металлист».

Читайте такжеМаркевич рассказал, как лучший футболист планеты был за шаг до перехода в Металлист

«Харьков возвращает себе «Металлист»! Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать «ЕВРО-2012» и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков!», - сказал Терехов.

По его мнению, для того, чтобы выйти в высшую лигу и побороться за чемпионство у клуба есть все: стадион, тренировочная база и готовность инфраструктуры Харькова к «большому футболу».

«В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении «Металлиста», - написал Терехов.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН