И.о. мэра Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Facebook о том, что достигнута договоренность с бизнесменом Александром Ярославским о возрождении футбольного клуба «Металлист».
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«Харьков возвращает себе «Металлист»! Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать «ЕВРО-2012» и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков!», - сказал Терехов.
По его мнению, для того, чтобы выйти в высшую лигу и побороться за чемпионство у клуба есть все: стадион, тренировочная база и готовность инфраструктуры Харькова к «большому футболу».
«В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении «Металлиста», - написал Терехов.
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