"Вот такая она - самоизоляция": украинская легкоатлетка установила палатку в квартире (видео)

Ярослава Магучих сохраняет позитивный настрой во время карантина.

Украинская легкоатлетка Ярослава Мгаучих показала оригинальный метод самоизоляции на карантине.

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Накануне 18-летняя спортсменка вернулась из Португалии, откуда два месяца не удавалось вылететь из-за пандемии коронавируса. Теперь всем прибывшим в Украину необходимо находиться дома.

Магучих записала видео в сторис Instagram, чтобы показать свой метод самоизоляции. Спортсменка установила палатку прямо в квартире, после чего залезла в нее ночевать.

"Вот такая она, самоизоляция. Всем спокойной ночи, сладких снов", - попрощалась легкоатлетка с подписчиками.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская легкоатлетка совместила еду и популярный челлендж.