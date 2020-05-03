"Вот такая она - самоизоляция": украинская легкоатлетка установила палатку в квартире (видео)
16:29, 03 мая 2020Другое
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Ярослава Магучих сохраняет позитивный настрой во время карантина.
Ярослава Магучих вернулась из Португалии и отправилась на самоизоляцию / фото: springermeeting-cottbus.de
Украинская легкоатлетка Ярослава Мгаучих показала оригинальный метод самоизоляции на карантине.
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Накануне 18-летняя спортсменка вернулась из Португалии, откуда два месяца не удавалось вылететь из-за пандемии коронавируса. Теперь всем прибывшим в Украину необходимо находиться дома.
Магучих записала видео в сторис Instagram, чтобы показать свой метод самоизоляции. Спортсменка установила палатку прямо в квартире, после чего залезла в нее ночевать.
"Вот такая она, самоизоляция. Всем спокойной ночи, сладких снов", - попрощалась легкоатлетка с подписчиками.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская легкоатлетка совместила еду и популярный челлендж.
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